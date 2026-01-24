Cuba vota contra una resolución que condena las ejecuciones de manifestantes pacíficos en Irán

La respuesta estatal a las protestas pacíficas ha provocado la muerte de miles de personas, entre ellas niños, y un gran número de heridos.

Ginebra/El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este viernes una resolución que exige a Irán poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y otros abusos cometidos contra manifestantes pacíficos. En la votación, Cuba se alineó con los regímenes que rechazaron el texto, un posicionamiento que vuelve a colocar a La Habana del lado de los Estados señalados por encubrir o minimizar violaciones graves de derechos humanos.

La resolución fue adoptada tras una sesión especial celebrada en Ginebra para debatir la represión desatada en Irán desde finales de diciembre. El documento “deplora profundamente” la situación de derechos humanos en el país persa, donde la respuesta estatal a las protestas pacíficas “ha provocado la muerte de miles de personas, entre ellas niños, y un gran número de heridos”, según el texto aprobado.

El Consejo insta además a las autoridades iraníes a garantizar que nadie sea condenado a muerte ni ejecutado por delitos que no alcancen “el umbral de los más graves”, y prohíbe explícitamente la imposición de la pena capital por hechos cometidos antes de los 18 años. La resolución subraya también la necesidad de que todas las sentencias penales sean dictadas por tribunales “competentes, independientes e imparciales”, una exigencia que choca con las denuncias reiteradas sobre juicios sumarios y procesos sin garantías.

Como parte de las medidas, el Consejo prorrogó por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán, a la que se solicita una pesquisa urgente de los abusos cometidos durante las recientes protestas, incluidas las ejecuciones de manifestantes y la represión sistemática de la disidencia.

El texto fue aprobado con 25 votos a favor de los 47 miembros del Consejo, entre ellos Bolivia, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Francia, Italia, Japón, México, Países Bajos, España y Reino Unido.

En contra votaron solo siete países: Cuba, China, India, Indonesia, Irak, Pakistán y Vietnam. La votación se produjo tras más de tres horas de debate en un órgano del que Estados Unidos e Israel se retiraron el año pasado.

El voto de La Habana reavivó las críticas de organizaciones y activistas que cuestionan la legitimidad de que un Estado con un historial sostenido de represión interna mantenga una silla en el Consejo. Diversas ONG recuerdan que Cuba no permite manifestaciones pacíficas, criminaliza la disidencia, encarcela a opositores por motivos políticos y carece de tribunales independientes.

Para estos grupos, la presencia de gobiernos que violan sistemáticamente los derechos fundamentales de sus ciudadanos no solo erosiona la credibilidad del Consejo, sino que convierte sus debates en un ejercicio de doble rasero donde los victimarios juzgan y absuelven a otros victimarios.