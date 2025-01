El cubanoamericano Enrique Tarrio, condenado por el asalto al Congreso e indultado por Trump, vuelve a Florida

Washington/Enrique Tarrio, del grupo Proud Boys y quien fue indultado por el presidente de EE UU, Donald Trump, arribó este miércoles al sur de Florida tras ser liberado el martes y agradeció al republicano. "Promesas hechas, promesas cumplidas. Y se hizo justicia el 21 de enero de 2025", señaló el líder en declaraciones al canal local de Miami WPLG.

Tarrio, uno de los encausados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 a manos de simpatizantes de Trump, arribó al Aeropuerto Internacional de Miami la tarde de este miércoles en un vuelo comercial. Apareció en los pasillos del aeródromo y fue recibido por su madre y allegados, además de por periodistas y curiosos que tomaron fotos y grabaron videos con sus teléfonos celulares, en medio de los aplausos de unas pocas decenas de personas.

"No voy a tolerar la violencia, pero el proceso no se trataba de lo que hicieron" los encausados, denunció Tarrio, quien criticó al Departamento de Justicia por cómo procesó estos casos y señaló que algunos miembros del jurado reconocieron que no podrían ser imparciales y aún así fueron mantenidos en el proceso.

Tarrio había sido condenado por un juez del Distrito de Columbia por un delito de "sedición" a 22 años de prisión. Junto al fundador de Oath Keepers, Stewart Rhodes, que estaba condenado a 18 años de prisión, fue uno de los primeros en ser liberados tras el perdón presidencial firmado por Trump tras tomar posesión del cargo el pasado lunes.

"No me arrepiento porque trajo muchas cosas buenas", cuenta Ryan Wilson a su salida el miércoles de una prisión de Washington, donde estuvo recluido por participar en el asalto al Capitolio. Como Wilson, cerca de 1.500 personas fueron indultadas por Trump. A su salida, muchos denunciaron torturas en las cárceles, pero se consolaron pensando que lo ocurrido en el Capitolio, hace cuatro años, ayudó a "exponer la corrupción en el mundo" y a reivindicar que las decisiones "sean tomadas por el pueblo, no por los políticos".

"Estábamos desarmados, la gente estaba cantando pacíficamente y empezamos a ser atacados por la Policía sin ninguna razón", recordó el recién liberado en declaraciones a EFE.

A la salida del centro penitenciario, los J6, como se hacen llamar por la fecha del asalto, fueron recibidos como si fueran rehenes liberados. Familiares, amigos y simpatizantes de Trump esperaban desde que se firmó la orden haciendo vigilia en la puerta para recibirlos.

A su salida los abrazan y se toman fotos con ellos, porque, como cuenta Betty, una mujer de Míchigan que aprovechó su viaje por la investidura para visitar también la cárcel, los ven como una especie de héroes. "Se llevaron un duro golpe por el bien del resto, por eso estamos aquí, porque les apreciamos", aseguró. Melissa Smith, otra de las presentes, afirmó que los detenidos pasaron por algo muy “retorcido” y, en realidad, “lo que hicieron el 6 de enero no fue nada”.

Según explicó Wilson, fue condenado a una pena de entre cuatro y seis años solo por lanzar una botella de agua a un agente de la Policía del Capitolio: "No golpeé a nadie, pero consideraron las botellas de agua como un arma violenta". La sentencia judicial lo condenó por "delitos de obstrucción de la ley durante desórdenes civiles, y de agresión y resistencia a determinados funcionarios utilizando un arma peligrosa".

En la puerta de la cárcel se encontró con Samuel Lazar, otro de los detenidos, pero que fue puesto en libertad en septiembre de 2023 porque ingresó antes en prisión y "por buen comportamiento", según dice. Lazar, que llevaba orgulloso un cuadro en el que estaban pintados Trump, algunos miembros de su gabinete, y los presos en las escaleras del mismo edificio donde ocurrió todo, viajó desde Pensilvania para reunirse con los que ya considera sus hermanos. "No nos conocíamos cuando entramos, pero nos convertimos en una familia. Formamos una hermandad", afirmó.

El asalto al Capitolio dejó ese día cuatro muertos y cientos de heridos, de ellos 140 policías. En los días siguientes falleció un agente a consecuencia de las heridas y otros cuatro se suicidaron.

Lazar, que estuvo en siete cárceles, aseguró que todos los presos recibieron malos tratos: "Nos torturaron en cada una de estas prisiones. Desde hacernos pasar hambre y no tener agua en las celdas a encierros donde no podías ducharte durante días. Algunos de los chicos fueron golpeados por los guardias".

Wilson, por su parte, dijo que pese a tener un problema digestivo, los médicos del centro no le daban el tratamiento apropiado y a cambio recibía "ibuprofeno para todo". También señaló lo mismo Guy Reffitt, que fue puesto en libertad minutos antes de Wilson. Estaba condenado a más de siete años de prisión después de que su hijo informara a las autoridades de que estaba implicado.

Los recién liberados, sus familiares y los simpatizantes del presidente, todos con las gorras con el eslogan de Trump, celebraron, se abrazaron y corearon la palabra “libertad” durante toda la mañana. "Hoy es un día histórico", grita una mujer.

Trump, sugirió este miércoles que le gustaría que su predecesor, Joe Biden, enfrentara investigaciones judiciales similares a las que él ha afrontado en los últimos años. El mandatario hizo estas declaraciones en su primera entrevista desde que asumió el cargo el lunes, concedida al presentador Sean Hannity, un ferviente defensor del republicano, en la cadena Fox News. Durante la conversación, Hannity preguntó a Trump si desearía que el Departamento de Justicia investigara a sus adversarios políticos, como Biden o la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, su rival en las elecciones de 2016.

En su respuesta, Trump aseguró que le resulta difícil argumentar que no deberían ser investigados, aludiendo a su propia experiencia con procesos judiciales. "Pasé por cuatro años de infierno. Gasté millones de dólares en honorarios legales, y gané, pero lo hice de la manera más difícil. Es realmente complicado decir que ellos no deberían pasar por lo mismo", afirmó Trump.

Trump es el único presidente de la historia de Estados Unidos que ha sido sentenciado en un caso penal, en este caso un proceso judicial en Nueva York relacionado con la falsificación de documentos empresariales para ocultar pagos realizados a la actriz de videos para adultos Stormy Daniels. Aunque fue sentenciado por ese caso este mes, no se le impusieron multas, prisión ni restricciones a su libertad.

Los otros tres casos penales que enfrentaba Trump han quedado en suspenso, debido a la tradición del Departamento de Justicia de no procesar a un presidente en activo. Uno de ellos se refiere a la retención de documentos clasificados que llevó a su residencia de Mar-a-Lago tras dejar la Casa Blanca en enero de 2021. Otro caso se centra en sus intentos de revertir los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia, mientras que el último está relacionado con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Durante la campaña presidencial, Trump prometió tomar "venganza" contra sus rivales políticos y argumentó que las causas legales en su contra estaban políticamente motivadas.