Un grupo de 13 cubanos denuncia a agentes de Migración y frustra un intento de extorsión en México

"¿Quieren seguir? Deben pagar 1.500 pesos mexicanos (88 dólares)", les dijo un agente de Migración que retuvo este lunes los pasaportes a 13 cubanos en el puesto de control ubicado en el municipio Viva México (Chiapas). Según denunció Zuselmi García López, en ese momento se trasladaban para sumarse a la caravana que salió de Tapachula el mismo día con más de 10.000 migrantes.

García López contó a medios locales que los agentes primero dijeron que les iban a poner un transporte hasta Tuxtla Gutiérrez. Aseguraron que ahí les "harían los papeles legales para seguir". Este es el método que usan los oficiales para disolver las caravanas: suben a los migrantes a camiones y los regresan a Tapachula, a otros los llevan a la estación migratoria Siglo XXI, donde los detienen por días.

Ante la insistencia de los cubanos por recuperar sus pasaportes, otro oficial les indicó que el almirante Roberto González les entregaría los papeles cuando pasara la caravana. García López le insistió en que ellos querían seguir con el grupo comandado por Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana. Fue cuando les dijeron que debían pagar si querían recuperar sus papeles.

Antes de que llegara la caravana al puesto de control en Viva México, los cubanos denunciaron el intento de extorsión ante algunos medios que se encontraban en el lugar. Frente al módulo, García López acusó al almirante González mientras grababan a los oficiales de la Guardia Nacional.

Con la llegada de la caravana y García Villagrán, éste usó un altavoz para exhibir al almirante Roberto González. "Pedimos que regresen los pasaportes a este grupo de cubanos. ¿Por qué no se los quieren dar?", dijo el activista. Minutos después los documentos le fueron devueltos a Zuselmi García López.

De acuerdo con Luis Rey García Villagrán, esta caravana es el éxodo más grande de este año y podría superar las 15.000 personas que van a caminar los días que puedan para llegar a la Ciudad de México en su primer punto. "Hay un tapón y un nudo humano que está reflejado en este grupo que encabezamos, le decimos al estado mexicano que no nos deja otra que caminar por la carretera hasta que el INM y el dedo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, diga sí o no".

García Villagrán subrayó que "hoy caminamos los más pobres de los más pobres de los que estamos en la cúspide de la necesidad, los que no tenemos dinero para pagar visas o polleros".

El venezolano Jesús Silva, quien viaja con su esposa, contó a EFE que en Ciudad Hidalgo los agentes de migración lo subieron a una unidad y lo llevaron a la estación migratoria Siglo XXI, donde les dieron un oficio para abandonar México.

"Realmente la opción es caminar, me apoyo en la caravana, porque es donde nos sentimos más seguros con hermanos latinos que estamos saliendo con un nuevo sueño, con una esperanza de vida", compartió Silva.

El hondureño José Wilmer Fernández Caballero, quien mostró su resolución positiva de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), ha intentado salir de Chiapas, pero las autoridades migratorias les dicen que no vale nada y que no sirve.

"De nada sirvió estar tanto tiempo en Tapachula, tiempo perdido, siempre me bajan y me regresan, aquí llevamos la resolución positiva, pero siempre me bajan de la combi (autobús) y me dicen que no vale nada", relató.

