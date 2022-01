Un grupo de cubanos denuncia a un estafador que ofrece visas y entrada en EE UU por 6.000 dólares

"Es una estafa", le advirtieron usuarios de Facebook a Roberto cuando preguntó qué tan confiable sería el anuncio que subió a redes sociales Andrés Ramiro Naranjo Pardo en el que ofrece cruzar a migrantes a Estados Unidos. "Te paso a EE UU con parole incluido", leyó este cubano que se encuentra junto con su esposa en el estado mexicano de Baja California.

"No crea nada", le alertó la internauta Ana María. "Tiene varios perfiles y números de móvil. Es un fraudulento". Ana María compartió con 14ymedio su caso: "Cuando estás desesperado por salir de Cuba buscas las vías y este tipo nos supo engañar. A un familiar le vendió una cita en la embajada. Todo fue una mentira. No sé cómo creímos".

A Naranjo, quien se presentó como originario de La Habana, se le hicieron dos depósitos de 3.000 dólares a la cuenta de BanCoppel 4169160813668085. "Cuando lo buscamos para reclamar quería más dinero. Es un estafador muy hábil", advierte Ana María.

Yanet, otra de las estafadas, fue contactada por el mismo timador a través de la misma red social. Se presentó como Andrés Naranjo y dijo trabajar en el Instituto Nacional de Migración (INM). Le ofreció trasladarla de Guyana, donde trabaja en un hospital, a México.

Para los trámites, Naranjo pidió 5.000 dólares a Yanet. "Es muy difícil salir por acá, hay mucha selva y peligros, por eso compartí su nombre en un grupo de cubanos, y una muchacha me alertó de este tipo y otros me pidieron que no hiciera ningún negocio".

La persona identificada como Andrés Ramiro Naranjo Pardo cuenta con al menos 20 perfiles en Facebook. En algunos aparece como naturalizado mexicano, en otros como abogado, maestro, árbitro y hasta entrenador de fútbol. En marzo de 2021 afirmó que todos los fines de semana compartía asados con directores técnicos del fútbol mexicano: "Miguel Herrera, José el Profe Cruz, Rafael Puente (hijo), Francisco el Gatillero Palencia".

Una fuente de migración cuenta a este diario que las personas que han sido víctimas de este embaucador "pecan de inocentes" al mandar dinero sin garantías. "Pueden inundar las redes con señalamientos, lo lamentable es que este sujeto se está riendo porque sabe que no podemos actuar en su contra. México no vende visas. Resulta hasta infantil la forma en que los ha robado".

En octubre, una usuaria de Facebook identificada como Sombra de Luz denunció en el grupo Extranjeros en México a Naranjo. "Es un ladrón sin escrúpulos", subrayó, dijo que cada vez que estafa cambia de teléfono y perfil. "Está desacreditando a la embajada mexicana en La Habana diciendo que tiene contactos ahí y que puede conseguir una visa en Cuba para México".

Por esos días en otro grupo de Facebook, Anielis Torres puso en evidencia a Naranjo como "un estafador" que incluso ofrecía la "renta de apartamentos y ofertaba trabajo a mujeres". A la espirituana la timó con la promesa de entregarle documentos para tramitar su visa. "Hoy, antes de las 10 pm me los entregan, quedamos tarde-noche, no comas ansias, gracias y saludos", fue uno de los últimos mensajes que recibió antes de que desapareciera.

El internauta David AlBaqq compartió en redes el pasado 4 de diciembre otro de los anuncios de Naranjo, en el que pedía a "personas verdaderamente interesadas" enviarle el 10% del costo de la visa de 6.000 dólares a una cuenta de Banco Azteca. "El resto del dinero se realiza después de estar autorizado por el cónsul mexicano en La Habana".

Actualmente, Andrés Ramiro Naranjo Pardo aparece en redes sociales como un trabajador jubilado de la empresa Petróleos Mexicanos. Y ahora garantiza a través de redes sociales el cruce a EE UU por la garita Mexicali Centro, en Baja California, estado fronterizo con EE UU, incluso, se compromete a llevar a los migrantes "hasta la puerta de tu casa en Miami o en la ciudad de los Estados Unidos donde se encuentren tus familiares".

Desde hace años, los cubanos en su desespero por abandonar la Isla, han sido víctimas de estafas, extorsiones, secuestros y hasta violaciones sexuales. En octubre de 2021, este diario recibió el testimonio de varias migrantes que fueron víctimas de violación durante su travesía por el Darién. Ana, una cubana de 45 años, contó a Médicos Sin Fronteras su amarga experiencia. Ella junto con otros migrantes fueron amenazados con pistolas. A las mujeres no las revisaban, las pasaban directo hacia la punta de la pendiente y las violaban.

