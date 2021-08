Los cubanos estancados en la frontera con EE UU piden ayuda a López Obrador

Unos 54 cubanos en Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua, se han quedado en un limbo migratorio luego de que Washington suspendiera el ingreso de los migrantes en suelo estadounidense para continuar con su proceso de solicitud de asilo.

Tras el fallo del Tribunal Supremo de EE UU la semana pasada en el que ordena restablecer el programa "Quédate en México", los cubanos, junto a cientos de solicitantes de otros países, fueron informados de la suspensión de sus procesos.

"Después de tanta espera nos dieron una esperanza y ahora todo se nos vino abajo, todo, con esta noticia", declaró a Radio Televisión Martí, Liumelia Herrera, una cubana que se encuentra en Ciudad Juárez a la espera de asilo. Según estadísticas del Gobierno estadounidense citadas por este medio de prensa, más de 26.000 nacionales de la Isla han cruzado la frontera por México para solicitar asilo desde el pasado 1 de octubre.

"Esto lo que ha generado a algunas personas que todavía estaban esperando aquí es un nuevo momento de incertidumbre, pues ya habían ingresado a Estados Unidos y habían sido retornados a México y actualmente estamos en un momento que todavía está por definirse cuál habrá de ser su situación", dijo por su parte, Enrique Valenzuela, coordinador estatal de Atención al Migrante en Ciudad Juárez.

Este domingo, un grupo de cubanos en la ciudad fronteriza pidió al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que rechace la orden del Supremo estadounidense de restituir el programa Protocolos de Protección al Migrante (MPP) conocido también como "Quédate en México", informó El Diario.mx.

Al menos una docena de cubanos se concentró en Paseo de la Victoria, frente al Consulado General de Estados Unidos, en Ciudad Juárez, y se manifestaron al grito de "asilo, asilo, asilo", reseñó el diario local. Solicitaron al país vecino que les permita cruzar la frontera y a México que no acepte a los migrantes devueltos por las autoridades estadounidenses.

En sus manos portaban carteles con mensajes hacia los dos Gobiernos: "SOS MPP 2019", "Somos vulnerables, nos han secuestrado, amenazado, violado, asesinado, asaltado. SOS", "No al MPP", "Asilo", "Biden we trust you!!!", "AMLO no acepte el MPP, desde 2019 estamos aquí, ayúdenos".

El presidente Joe Biden suspendió en su primer día en la Casa Blanca las inscripciones en ese programa, impulsado en enero de 2019 por su antecesor, Donald Trump, y por el que Estados Unidos envió a más de 60.000 indocumentados que cruzaron la frontera a esperar durante meses en México sus citas ante jueces de Migración.

Tras el fallo judicial, el caso del MPP pasará a un tribunal de apelaciones y puede volver al Supremo. El Departamento de Seguridad Nacional -que tiene a cargo el sistema de inmigración estadounidense- expresó en un comunicado que está "respetuosamente en desacuerdo" con la decisión del tribunal del distrito y lamentó que el Supremo "se haya negado a emitir una suspensión".

En todo caso, Seguridad Nacional señaló que mientras el proceso de apelación continúa, cumplirá la orden "de buena fe" y apuntó que ha comenzado a participar, junto con socios interinstitucionales, en las discusiones diplomáticas con el Gobierno de México en torno a este programa.

El pasado jueves, López Obrador ofreció "ayuda" a Washington en materia migratoria tras el fallo de la Corte Suprema. "Nosotros nos hemos propuesto ayudar al Gobierno de Estados Unidos, lo vamos a seguir haciendo, en el tema migratorio, afortunadamente es buena la relación", manifestó el mandatario en su habitual rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional.

La Cancillería mexicana un día antes dijo que el Gobierno "no se posiciona con respecto a dicho fallo", pero también argumentó que "una decisión judicial de ese tipo no obliga a México y que su política migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana".

Cuestionado por la prensa, López Obrador señaló que "su opinión" es el posicionamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero que "siempre va a procurar una muy buena relación con el Gobierno de Estados Unidos".

Mientras tanto, una caravana de al menos 600 migrantes salió el pasado sábado de la ciudad mexicana de Tapachula (Chiapas), fronteriza con Guatemala, en dirección a Estados Unidos.

Durante una gira este domingo por esa zona del país, el mandatario mexicano afirmó que su Gobierno seguirá "conteniendo" la migración, tras disolver una caravana de migrantes en el sur del país, si bien pidió a Estados Unidos "soluciones de fondo".

"Sí vamos a seguir conteniendo pero hay que buscar soluciones de fondo, estructurales y también Estados Unidos tiene que dar becas y tiene que permitir visas temporales de trabajo para Centroamérica", dijo.

Pese a la postura de López Obrador, varios medios mexicanos reseñaron que un gran número de migrantes logró continuar la ruta este domingo hacia el norte y llegó al municipio chiapaneco de Escuintla, unos 110 kilómetros frontera adentro. Un operativo violento llevado a cabo el mismo sábado por agentes del Instituto Nacional de Migración, del Ejército y de la Guardia Nacional dejó a varios migrantes heridos y detenidos, publicó El Financiero.

El propio diario aclaró que los integrantes de la caravana, provenientes de Haití, Venezuela, Cuba, Centroamérica y de otras naciones, decidieron salir de Tapachula porque la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) no ha dado respuesta a sus solicitudes de refugio, un proceso que debería completarse en tres meses, y ahora tarda más de un año. Además, algunos manifestaron que no buscan llegar a EE UU, sino quedarse en México y conseguir un trabajo.

