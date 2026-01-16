Varios cubanos reclutados por la inteligencia rusa, acusados de terrorismo en Lituania

Imagen difundida por las autoridades implicadas en la causa del incendio provocado por el grupo el 24 de septiembre de 2024.

Entre los imputados por atacar una empresa que vende material a las Fuerzas Armadas de Ucrania hay también españoles y colombianos, además de un ruso y un bielorruso

Madrid/Dos cubanos han sido acusados de terrorismo en Lituania este viernes por participar, entre otras cosas, en actividades contra la empresa de apoyo militar a Ucrania siguiendo instrucciones de la inteligencia rusa. La causa afecta también a un ciudadano español, una hispanocolombiana, un bielorruso y un ruso, todos ellos en prisión preventiva, pero además hay otros tres cubanos sospechosos y cuya búsqueda está activa.

La Fiscalía General y la Oficina de Policía Criminal de Lituania han enviado las conclusiones de más de un año de investigación al tribunal este viernes y han dado una rueda de prensa en la que explicaron detalles del caso. De acuerdo con las pesquisas, el objetivo de la actividad era la empresa TVC Solutions, ubicada en Siauliai, al norte del país.

Los acusados trataron, sin éxito, de incendiar dos veces las instalaciones, donde se almacenaban equipos técnicos de radio destinados a las Fuerzas Armadas de Ucrania y se considera que los cabecillas de la trama eran un colombiano y un cubano residentes en Rusia. "Las pruebas recogidas en Lituana proporcionan motivos razonables para sospechar que los actos de sabotaje que se intentaron cometer en Siauliai fueron realizados por órdenes del GRU (la inteligencia militar rusa) y en su beneficio", resaltó la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2024, momento en el que se informó de un incendio provocado en una estación del patio de la empresa. El fiscal advirtió entonces que el hecho no tenía motivación empresarial ni relación con grupos del crimen organizado.

Aquel día, el español y el hispanocolombiano se desplazaron hasta la empresa con material incendiario, pero fueron sorprendidos por unos transeúntes, lo que frustró el plan. Ambos huyeron entonces a Riga –capital de Letonia–, donde fueron detenidos y extraditados. A ese intento le siguió otro, el 22 de septiembre. En esta ocasión, un ruso y un bielorruso –ambos residentes en España– fueron los que viajaron hasta Siauliai y lograron provocar un pequeño incendio, pero se marcharon antes de comprobar que habían logrado el objetivo: el fuego no llegó a afectar a los equipos de la empresa.

El 23 de septiembre fue una cubana residente en Rusia quien se acercó a comprobar los efectos del ataque, siendo detenida en ese momento por las autoridades. También se identificó a un intermediario –colombiano residente en España– con responsabilidades financieras, que fue detenido y trasladado a Lituania en mayo de 2025.

A todos ellos hay que añadir cuatro sospechosos más, uno de los cuales ha sido detenido en Colombia y en cuya extradición se avanza. Los otros tres son dos cubanos de 35 años –uno de ellos también con nacionalidad rusa– y una hispanocubana nacida en 1965. Las autoridades lituanas, en coordinación con otros países europeos, sospechan que el mismo grupo ha intentado cometer actos similares en República Checa, Polonia y Rumanía.

La investigación sostiene que el objetivo era "intimidar a la sociedad, perturbar y obstaculizar el apoyo a Ucrania en su defensa contra la invasión rusa y alentar el miedo y la desconfianza en el seno de las sociedades occidentales". La motivación de fondo era, sostiene la Fiscalía, plenamente económica.

Saulius Briginas, jefe adjunto de Policía, sostuvo que durante la etapa de preparación se envió a algunos de los involucrados a Lituania para recabar datos de la empresa, sus instalaciones, horarios y toda posible información que facilitara el delito. “Durante la siguiente etapa, dos personas llegaron a Lituania. Uno de ellos es un ciudadano español, el otro, tiene la nacionalidad española y colombiana, con la tarea de prender fuego a las mencionadas estaciones de análisis del espectro de ondas de radio", agregó. Ese fue el primer intento fracasado.

La prensa lituana ha identificado con iniciales a la mayoría de los acusados, entre ellos el presunto cabecilla cubano, Y.L.C., pero no existe ningún dato del resto de ciudadanos de la Isla involucrados. Las agencias de cooperación europea policial (Europol) y judicial (Eurojust) trabajan para lograr la detención del resto.