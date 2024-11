Los cubanos votan en las elecciones de Estados Unidos con muchas ganas

Miami/Moisés llegó a Estados Unidos a principios de 2022 desde la Isla por la ruta de los volcanes, vía Nicaragua, y, como muchos cubanos en su situación, está en el país con el formulario I-220A, el documento provisional de “libertad bajo palabra” que se entrega a los detenidos por haber cruzado ilegalmente la frontera. No puede votar, claro está, en las elecciones de este martes, pero las está viviendo con el entusiasmo del que sí puede.

Poco le importó que el día estuviera desapacible, con viento y lluvia: se levantó temprano para recorrer distintos centros de votación en la zona de Florida donde reside, a las afueras de Miami. “Para mí es algo muy importante, pero es una sensación rara, pasar por delante de los colegios electorales y no tener la posibilidad de entrar y de participar en la vida política del país, a pesar de que sí participo en la vida económica”, cuenta a 14ymedio. “Soy un contribuyente más, y como que me falta algo para sentir que pertenezco aquí”.

A punto de cumplir tres años en territorio estadounidense, este habanero de 35 años asegura que se siente muy identificado con la ciudad donde vive y satisfecho con el trabajo que desempeña –“donde estoy echando mis raíces”–, y que si pudiera votar, lo haría por Donald Trump. No es extraño, siendo un cubano en Florida –en la comunidad el apoyo al republicano pasó del 35% en 2016 al 59% en 2020–, pero sí siendo un cubano con I-220A.

"Él va con Kamala hasta la muerte, porque dice que Trump va a quitar el 'parole', va a cerrar la frontera y nos va a deportar a todos nosotros los del I-220A"

“Yo soy el raro entre mis amigos con I-220A”, refiere. “La mayoría de ellos están asustados de que salga Donald Trump, pero yo no. Yo sí creo que va a traernos una solución. Que estemos en este limbo migratorio, de no podernos acoger a la Ley de Ajuste Cubano, fue una cosa de esta Administración, cosa de Biden, Kamala y Mayorkas, así lo veo yo”.

Suele discutir sobre eso con Luis, que fue su barbero en la Isla — también está a la espera de asilo— y que reza por que gane Kamala Harris. “Él va con Kamala hasta la muerte, porque dice que Trump va a quitar el parole, va a cerrar la frontera y nos va a deportar a todos nosotros los del I-220A”.

A Moisés le sorprendió ver los colegios electorales medio vacíos, pero no es de extrañar. Preguntados por su voto, varios cubanos refieren a este diario que lo hicieron por anticipado, algo que podían hacer en Florida desde el pasado 7 de octubre –otros estados comenzaron a admitir votos muchas semanas antes, el primero de ellos, Alabama, el 11 de septiembre–, y las cifras indican que hasta el domingo, ya habían votado anticipadamente 75 millones de personas.

Una de ellas fue Greidys Prida, una cubana que lleva 10 años en Estados Unidos. “Fuimos a votar el domingo por la tarde, a Fort Lauderdale, y encontramos el ambiente muy organizado”, dice a 14ymedio. La acompañaban su marido y su mamá, que tiene la nacionalidad estadounidense desde hace poco tiempo y era su primera vez ejerciendo su voto en una democracia.

“A la hora de votar, en vez de llenar el circulito iba a marcar la papeleta con una cruz, como se hace en Cuba”, narra, refiriéndose a las elecciones parlamentarias organizadas por el partido único. “Le llamó la atención por qué le daban tantos papeles, por qué le caían atrás tantas personas, no está acostumbrada”.

Su hija asevera que si la anciana hubiera estado sola, no habría ido a votar. “Andaba como perdida, y tuve que pedir permiso para que me dejaran estar con ella para explicarle”, narra. “Estaba indecisa, lleva poquito tiempo y yo sé que extraña Cuba”.

En cuanto a la opción por la que se decanta, Prida es clara: Trump. “Al principio éramos independientes, pero nos cambiamos a republicanos. No estoy diciendo que todo sea perfecto ni que tengan la razón en muchas cosas, pero un porciento bastante grande apunta que es por ahí, y que tenemos que cuidar esto que tenemos aquí, porque si no esto se echa a perder”, argumenta. “Aquí no va a llegar el socialismo, pero no quiero nada que se le parezca ni un poco”.

Lo mismo piensa Daisy, que lleva en Miami varios lustros. “Voté la primera semana, muy contenta, por Donald Trump”, indica. “No había casi nadie, todo fue muy rápido, pero todos en la fila éramos de Donald Trump”.

Las preferencias por el republicano son notorias en este estado, en ocasiones con una vehemencia que sobrepasa el talante democrático. “¡Ya sabes, a votar por Trump el martes!”, le espetó un cliente cubano a un joven recién emigrado que trabaja en una cafetería de Hialeah. “Yo no voto todavía, no tengo la ciudadanía”, le aclaró el muchacho, a lo que el primero le espetó: “¡Qué bueno porque tienes cara de querer votar por Kamala, tienes pinta de demócrata!”.

En lo que sí parecen hermanarse los cubanos en suelo estadounidense, en cualquier caso, es en las ganas de ejercer su derecho al voto en plena democracia, algo ajeno a ellos durante su vida en la Isla. Dunia, Marcos y su hija Amy fueron juntos a su centro de votación en Coral Gables el pasado jueves para el voto anticipado. Para los padres, llegados de Cuba a través de la lotería de visas en 2011, era la segunda elección en la que participan como ciudadanos estadounidenses, pero la joven se estrenaba como electora tras cumplir los 18 años.

“Fue como una fiesta en familia, fuimos juntos los tres, estuvimos más de una hora en la cola para entrar al colegio y luego nos fuimos a almorzar a una cafetería cercana, un día muy bonito”, detalla Dunia. Cuando se le pregunta por cuál candidato votó, es tajante: “Eso no se dice, es como el salario o el peso corporal: información muy privada”.