Los cubanos vuelven a ser la segunda nacionalidad que más solicita asilo en México

México/De acuerdo con cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) publicadas este martes, de enero a noviembre de este año 16.376 cubanos realizaron este trámite, un 22% del total de todos los casos. Esto quiere decir que los nacionales de la Isla vuelven a ser el segundo grupo que más ha solicitado refugio en México durante 2024.

Es la segunda vez en tres años que los cubanos son los segundos que más solicitan asistencia humanitaria en ese país. También sucedió en 2022, cuando 18.181 pidieron refugio. En ambos casos, los hondureños han liderado la lista, con 31.436 casos hace dos años, y 26.550 en 2024. Solo en 2023 se presentó una variación, pues los haitianos registraron más trámites, con 44.110, por encima de los ciudadanos de Honduras (41.848) y de Cuba (18.450).

Para este año, las solicitudes de asilo a México cayeron casi un 50%, al pasar de 140.725 a 73.317. No obstante, en el caso cubano el registro se ha mantenido estable en los últimos años.

La Comar también reportó que resolvió 5.124 peticiones realizadas por cubanos, de los cuales a 3.514 les fue concedido el estatus de refugiado. En ese rubro, Cuba es la segunda nación con más resultados favorables en el año y es la cuarta si se toman en cuenta los datos desde 2013, pues suma en más de una década 10.400 casos, solo por detrás de Honduras (73.095), Venezuela (25.683) y El Salvador (21.200).

De las nueve delegaciones donde la Comisión de Ayuda a Refugiados recibe solicitudes, la de Tapachula, en Chiapas, estado fronterizo al sur de México, es la que concentra la mayor parte, con 47.032 (64%). En esa ciudad, una de las primeras paradas de los migrantes en territorio mexicano, han partido seis caravanas rumbo a Estados Unidos en los últimos dos meses, impulsadas por la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump en enero de 2025.

Las últimas dos caravanas han sido disueltas por las autoridades mexicanas

Aunque la Secretaría de Gobernación aseguró a finales de noviembre que habría “vía libre” para los migrantes en su tránsito por el país, las últimas dos caravanas han sido disueltas por las autoridades mexicanas. El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova –en Chiapas– denunció que un procedimiento común es que los agentes migratorios “coaccionan a las familias para subirlas a sus vehículos y a cambio les ofrecían un documento para transitar regularmente durante 20 días. Pero este documento no lo hemos visto y, por experiencia, sabemos que al final no les dan nada, sólo es para fragmentar las caravanas”, asevera.

El centro también ha documentado “actos de intimidación por parte del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional hacia las familias migrantes y personas defensoras de derechos humanos”.

Para Irineo Mujica, líder de la Organización Pueblos Sin Fronteras y uno de los organizadores de las caravanas de migrantes, con esas acciones “el Gobierno de México le está mandando un mensaje a Trump”. En entrevista con 14ymedio, el activista asegura que se “usa la migración para negociar”.

“Hacen un cuello de botella en el sur (del país), sacan a los migrantes de la ruta y los ponen en riesgo”. Así, añade, “apuestan al cansancio y quebrar el espíritu” de las personas. Asimismo, agrega que la motivación fundamental “es política y los migrantes siempre salen perdiendo”.

Desde su llegada al poder, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum prometió una “estrategia migratoria humanitaria” y el desarrollo de un polo industrial en el sur del país, aunque no dio más detalles. No obstante, sí informó el mes pasado de que los cruces diarios de migrantes en la frontera de Estados Unidos han caído un 75% desde diciembre de 2023, debido a las acciones del Gobierno mexicano. El dato lo dio en respuesta a las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a las exportaciones de México a EE UU si el país no logra frenar el flujo migratorio y al crimen organizado.