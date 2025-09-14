Decenas de personas son despedidas por sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk

El funeral del activista será el 21 de septiembre en Arizona, con la presencia de Trump

Washington/Decenas de personas, entre ellas periodistas, profesores o bomberos, han sido despedidas de sus empleos en los últimos días por hacer comentarios considerados inapropiados sobre el asesinato del activista conservador estadounidense Charlie Kirk. Uno de los despidos más comentados es el del analista político Matthew Dowd, quien fue desvinculado de la cadena MSNBC después de sugerir que el asesinato de Kirk fue motivado por su discurso polarizador. "Los pensamientos de odio conducen a palabras de odio, que a su vez conducen a acciones de odio", declaró en televisión.

Otro caso destacado es el de un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos, agencia encargada de proteger al presidente, quien fue cesado después de expresar en redes sociales que Kirk "esparció odio y racismo" en su programa y que "el karma es inevitable". También los Carolina Panters, equipo de la NFL, o la aerolínea Delta han anunciado el cese de trabajadores por comentarios en redes sociales sobre la muerte de Kirk.

Un maestro de un instituto del condado de Clay, en Florida, fue suspendido de su empleo tras haber aludido en redes a unas palabras expresadas por Kirk en 2023 en las que este decía que tener "algunas muertes de fuego cada año" es un precio que "vale la pena pagar" para mantener el derecho a portar armas, consagrado en la Segunda Enmienda de la Constitución. "37 años en la educación pública, estoy dispuesto a recibir una bala por mis hijos. No, no lloro (la muerte de Kirk), él eligió sacrificarse por los derechos que deben protegerse. El karma es una mierda", escribió el maestro despedido.

Según la prensa local, una bombera de Nueva Orleans está siendo investigada después de publicar en redes, y luego eliminar, un comentario en el que calificaba la bala que quitó la vida al activista conservador como "un regalo de Dios".

La cadena CNN informó de que DC Comics canceló la serie de cómics recién lanzada Red Hood después de que la autora, Gretchen Felker-Martin, expresara tras el disparo a Kirk: "Espero que la bala esté bien"

Además de estos despidos, el Departamento de Estado ha advertido de que retirará o revocará los visados de extranjeros que "glorifiquen" o se burlen en redes sociales del asesinato de Kirk. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, solicitó a través de la red social X la colaboración de sus seguidores para que le compartan mensajes de extranjeros que se burlen de Kirk, con el objetivo de considerar la revocación de sus visados.

Charlie Kirk, un influyente activista conservador y estrecho aliado del presidente, Donald Trump, fue asesinado el miércoles de un disparo en el cuello mientras participaba en un debate en la Universidad Utah Valley frente a miles de jóvenes. El detenido y acusado del asesinato es Tyler Robinson, un joven blanco de 22 años que disparó con un rifle desde un tejado cercano.

El funeral del activista será el próximo 21 de septiembre en Arizona, al que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha prometido asistir para honrar a su aliado. La organización Turning Point USA, fundada por Kirk, anunció este sábado que el evento será la mañana del domingo 21 de septiembre en el estadio State Farm, sede del equipo de fútbol americano Arizona Cardinals, en la ciudad de Glendale. "Acompáñanos para celebrar la extraordinaria vida y el perdurable legado de Charlie Kirk, una leyenda estadounidense", expuso la asociación en sus redes sociales.

Trump, quien ha responsabilizado del ataque a la "izquierda radical" y los "lunáticos", prometió el viernes asistir al evento tras hablar con Erika, la esposa de Kirk, considerado una de las figuras clave para su victoria electoral de 2024 por movilizar el voto de los jóvenes. "Me han pedido ir y pienso que tengo la obligación de hacerlo. He escuchado que será el próximo fin de semana. Cuando sea, yo iré", declaró a los medios.

Turning Point USA activó el sitio web Fight for Charlie para anunciar el funeral en el estadio Sate Farme, con capacidad para más de 60.000 personas en Arizona, donde el vicepresidente JD Vance aterrizó el jueves con el cuerpo y el viernes hubo un homenaje en la ciudad de Phoenix.

Trump también dijo este sábado a la cadena NBC que "quisiera ver a la nación sanar" tras la muerte de Kirk, aunque reiteró que el país está "lidiando con un grupo de izquierda radical de lunáticos, y ellos no juegan limpio".

El presidente argentino, Javier Milei, ha asegurado este domingo que el asesinato del activista ultra Charlie Kirk es "una prueba más" de lo que es la izquierda "en su estado puro": "Odio y resentimiento". Milei ha participado por videoconferencia en el gran acto político de cierre de la cumbre Europa Viva 25, celebrada por el partido español de derecha Vox este fin de semana.

Pese a que en un primer momento la organización había informado de su asistencia al encuentro en Madrid, el mandatario argentino ha tenido que cancelar su presencia tras el revés electoral sufrido en los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires. "Hoy me ha tocado estar en mi país defendiendo con uñas y dientes los logros de esta gestión", se ha disculpado con los miles de asistentes que llenaron el Palacio de Vistalegre en la capital.

Milei ha centrado su mensaje en "el mártir de la libertad, el queridísimo Charlie Kirk", asesinado al recibir un disparo en el cuello el miércoles durante un evento en la Universidad Utah Valley, y al que dijo haber conocido en persona.

El presidente argentino ha manifestado que la izquierda busca decirle a la gente lo que tiene que pensar y, cuando se topa con alguien que dice "no", hacen todo lo posible por silenciarlo: "Ya sea con campañas de desacreditación o con un tiro en la cabeza como hicieron con Charlie o con Miguel Uribe en Colombia". Milei ha enfatizado que el asesinato de Kirk "no debe ser motivo para claudicar en la batalla cultural".

"Luchamos por nuestra vida y nuestras costumbres, no les tenemos miedo", ha asegurado, para añadir que "si nos atacan es porque lo estamos haciendo bien".