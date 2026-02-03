Delcy Rodríguez aborda con la encargada de negocios de EE UU el plan de Trump sobre Venezuela

La mandataria designa al ex canciller Félix Plasencia para asumir la representación diplomática del país y anuncia que viajará en los "próximos días" con su equipo

Caracas/La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la encargada de negocios de Estados Unidos en el país suramericano, Laura Dogu, se reunieron este lunes en Caracas para abodar el plan de tres fases que planteó la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la nación caribeña que consiste en la estabilización, recuperación y una "transición democrática".

"Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición", señaló Dogu, de acuerdo a un mensaje publicado por la Embajada de Estados Unidos en Caracas en X.

El ministro de Comunicación venezolano, Miguel Ángel Pérez Pirela, señaló que el encuentro se dio en el marco "de la agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica", sin ofrecer mayores detalles sobre lo conversado entre las funcionarias.

Tras este encuentro, el Gobierno venezolano anunció la designación del excanciller Félix Plasencia como representante diplomático de Venezuela en Estados Unidos.

El pasado 9 de enero, Rubio dijo que Washington estableció tres fases para la transición en Venezuela tras la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero en medio de un ataque de tropas militares estadounidenses a Caracas y otras tres regiones cercanas.

En ese momento explicó que la primera fase sería la estabilización de Venezuela bajo el Gobierno encargado de Rodríguez, una segunda de recuperación y "la fase final, que consiste en tener una economía normal de nuevo, donde el dinero beneficie a la gente" y no, sostuvo, a los adversarios de EE UU.

Pérez Pirela indicó, en Telegram, que el ex canciller Félix Plasencia viajará en los "próximos días" con su equipo a Estados Unidos para asumir la representación diplomática de Venezuela.

Por otra parte, el canciller de Venezuela, Yván Gil, indicó en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que con el nombramiento de los diplomáticos de ambos países se entra en una etapa de "revisión exhaustiva" de todas las "vías de cooperación" que ambas naciones estarán desarrollando "en los próximos meses".

Gil sostuvo que el Gobierno chavista ha sido enfático en poder construir una "agenda productiva, una agenda de paz, de respeto" y así poder, añadió, "enrumbar las relaciones entre los Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela por un camino de felicidad para ambos pueblos".

Dogu llegó el sábado a Caracas para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de las relaciones entre ambas naciones luego de que el primer Gobierno de Trump reconociera al ex diputado opositor Juan Guaidó como presidente interino en enero de 2019.

Desde entonces, Washington ha gestionado lo relacionado con el país petrolero desde su Oficina Externa de EE UU para Venezuela, situada hasta ahora en su embajada en Bogotá.

La misión diplomática estadounidense en Venezuela se retoma al cumplirse casi un mes de la captura de Maduro y Flores.

Dogu se desempeñará como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela y trabajará con personas del sector público y privado, así como con la sociedad civil, para impulsar el plan de tres fases planteado por Rubio.

La opositora venezolana María Corina Machado, aseguró este lunes que está dispuesta a reunirse con Rodríguez para hablar sobre "un cronograma" de transición democrática, un proceso que volvió a calificar de "irreversible".

"Si es necesario para intercambiar en algún encuentro a los efectos de definir un cronograma de transición, pues se hará. Pero lo he dicho, cualquier proceso es sobre la base del reconocimiento del 28 de julio de 2024 y para una transición", expresó Machado en un encuentro virtual con medios colombianos como el diario El Tiempo y la emisora Caracol Radio.

La ex diputada se refirió así a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en las que la oposición mayoritaria reclama el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia, pese a que el ente electoral proclamó la victoria de Maduro.

En opinión de la líder opositora, el oficialismo venezolano estaba convencido de que los miembros del Gobierno "eran intocables y por eso no están preparados para aceptar que esto (la transición) es irreversible".

"Estos tipos están siendo forzados a llevar adelante procesos en contra de su propia esencia. Todo lo que sostiene al régimen de Maduro es la represión", añadió Machado.