Delcy Rodríguez anuncia un aumento “responsable” del salario, cuyo mínimo actual equivale a 27 centavos de dólar

La presidenta revisa el modelo chavista, con la promesa de un diálogo laboral, reformas tributarias y de leyes inmobiliarias

Caracas/La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles una serie de medidas para dinamizar la economía de su país, aunque sin definir acciones concretas, y que pasan por la revisión del modelo chavista, con la promesa de un diálogo laboral, un aumento de salario, reformas tributarias y de leyes inmobiliarias.

La mandataria, que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, pidió corregir "errores del pasado" y "no repetirlo".

"Nuestro objetivo inmediato, mediano y a largo plazo, es recuperar sostenida y paulatinamente el ingreso de los trabajadores mediante el crecimiento productivo tanto en el área de los hidrocarburos como de la minería que generan ingreso inmediatos", dijo Rodríguez en un mensaje al país de casi media hora y cuya transmisión falló brevemente debido a un bajón de luz.

Y, en ese sentido, anunció un incremento salarial "responsable" para el próximo 1 de mayo, aunque sin precisar el porcentaje ni si se trata del sueldo mínimo, congelado desde marzo de 2022, o de un ingreso que reciben los trabajadores públicos conformado por dos bonificaciones y que fue aumentado en marzo pasado.

Y, en ese sentido, anunció un incremento salarial "responsable" para el próximo 1 de mayo, aunque sin precisar el porcentaje ni si se trata del sueldo mínimo

El salario mínimo mensual en Venezuela equivalía en marzo de 2022 a 30 dólares, pero la inflación crónica y la devaluación lo mantienen hoy en 27 centavos de dólar, según el tipo de cambio oficial.

Rodríguez confirmó que el pasado marzo se incrementó de 160 a 190 dólares una bonificación mensual que reciben los trabajadores públicos en bolívares a la tasa oficial del día y que no tiene incidencia en beneficios laborales, tras una venta de fueloil, un combustible derivado del petróleo, en medio de la apertura petrolera y de los acercamientos con Estados Unidos.

Asimismo, la líder chavista informó de la instalación de una comisión para el "diálogo laboral" en medio de las protestas de trabajadores que demandan aumento de salarios.

Los anuncios llegaron en la víspera de una marcha convocada por sindicalistas hasta la sede del Ejecutivo, en el centro de Caracas, para exigir respuestas a sus demandas.

La gobernante también ordenó la conformación de otra comisión para la evaluación "estratégica" de los activos del país, que estará conformada por el Estado, el sector privado y trabajadores, aunque aclaró que ese proceso no incluirá a la industria de los hidrocarburos. No especificó de igual forma sus funciones o líneas de trabajo.

Además, reiteró que de concretarse "la recuperación de los activos" de Venezuela "bloqueados en el extranjero" en medio de las sanciones que pesan sobre el país, estos recursos se destinarán "inmediatamente" a garantizar el incremento del salario y a la "rehabilitación de la infraestructura básica", como la electricidad, el agua, la vialidad, escuelas y hospitales.

De concretarse "la recuperación de los activos" de Venezuela "bloqueados en el extranjero", se destinarán "inmediatamente" a garantizar el incremento del salario y a la "rehabilitación de la infraestructura básica"

Por último, llamó a reformar las normas que regulan el mercado inmobiliario y firmó la ley de aceleración de trámites aprobada por el Parlamento la semana antepasada, al tiempo que pidió crear un nuevo modelo tributario en el país, para lo cual instaló "inmediatamente" un consejo nacional de economía que recibirá propuestas.

En ese contexto, solicitó que ese modelo sea más eficiente y también impulse plataformas tecnológicas que permitan a Venezuela pasar a un "nivel superior", sin ahondar sobre este punto.

"Espero que de este consejo nacional de economía pueda salir un nuevo modelo tributario de consenso entre todos los sectores económicos del país", indicó la presidenta encargada, cuando en Venezuela varios gremios han advertido sobre la "alta carga fiscal" que enfrentan las empresas formales, que destinan, en promedio, un 80 % de su utilidad en el pago de los tributos.