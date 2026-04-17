Delcy Rodríguez celebra la reanudación con el FMI y firma una nueva Ley de Minas

La mandataria acusa a la oposición de maniobrar en Europa contra el acercamiento y reconoce el respaldo de Donald Trump y otros aliados

Caracas/La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este jueves que el “extremismo venezolano” trató de impedir, en visitas a capitales de Europa, el regreso de su país al Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha reanudado sus relaciones con Caracas.

“Es muy lamentable, tengo que decirlo responsablemente, es muy lamentable que el extremismo venezolano se dio a la tarea de visitar capitales de Europa y otros países para tratar de impedir este paso tan importante para nuestra economía”, dijo en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez no mencionó a alguien en concreto pero su denuncia coincide con una gira europea de la líder opositora y Nobel de la Paz, María Corina Machado, a quien el chavismo ha llamado “dirigente de la oposición extremista”, durante la que se ha reunido con el presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y que proseguirá en Madrid.

La presidenta encargada celebró que se impusiera “el bien”, en referencia a la reanudación de las relaciones con el FMI, lo que la líder chavista consideró “un paso muy importante para la economía venezolana”.

Se impuso la reanudación de lo que ha debido nunca impedirse, porque Venezuela forma parte de este organismo desde el año 1946

“Se impuso la reanudación de lo que ha debido nunca impedirse, porque Venezuela forma parte de este organismo desde el año 1946”, dijo Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de fuerzas estadounidenses.

Rodríguez expresó su agradecimiento al presidente de EE UU, Donald Trump, al secretario de Estado, Marco Rubio, y a “todos los equipos que también estuvieron involucrados” en el regreso de Venezuela a la organización financiera con sede en Washington.

Además, agradeció a Brasil, Emiratos Árabes Unidos y a Catar, que también “estuvieron colaborando en todo este proceso”.

Según informó la directora gerente Kristalina Georgieva, el FMI anunció este jueves la reanudación de sus relaciones con Venezuela bajo la Administración de la presidenta interina, tras haberlas suspendido en 2019 por cuestiones de “reconocimiento del gobierno”.

La decisión fue adoptada en consonancia con “las opiniones de los miembros del Fondo Monetario Internacional que representan la mayoría del poder de voto total del FMI”, de acuerdo con el comunicado oficial difundido por el organismo.

El Fondo recordó además que Venezuela es miembro de la institución desde 1946, pero que las relaciones con el país habían sido suspendidas en marzo de 2019, cuando el organismo decidió pausar sus contactos “debido a cuestiones de reconocimiento del gobierno”.

También este jueves, el Grupo del Banco Mundial (BM) informó de la reanudación de sus relaciones con el Gobierno venezolano.

Queda, a partir de este momento, promulgada la Ley Orgánica de Minas. Aquí está, se la entrego al pueblo de Venezuela

En declaraciones a VTV, la líder chavista agradeció a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y dijo que el país suramericano está normalizando “todos los procesos que implican derechos de Venezuela en el organismo y responsabilidades”.

“Es un paso muy importante para la economía venezolana, pero también lo que significa Venezuela para nuestra región. Ha sido un gran logro de la diplomacia de Venezuela y quiero también agradecer a todos los países, a todos los Gobiernos que se sumaron a este impulso del regreso de Venezuela al Fondo Monetario Internacional”, señaló.

La decisión sucede durante las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial que iniciaron el 13 de abril y concluirán el sábado.

El mismo jueves, Delcy Rodríguez firmó la nueva Ley de Minas, aprobada el pasado 9 de abril por el Parlamento. “Queda, a partir de este momento, promulgada la Ley Orgánica de Minas. Aquí está, se la entrego al pueblo de Venezuela, esta ley que permitirá captar importantes inversiones”, expresó la líder chavista en una reunión con autoridades económicas transmitida por VTV.

La mandataria señaló que la Ley de Minas ofrece garantías a los inversionistas y establece la creación de la Superintendencia Nacional de la Actividad Minera (Sunamin).

Esto, prosiguió, tiene como objetivo que “todo el proceso de inversión, de desarrollo, de producción y de comercialización en el área de minas esté completamente acompasado y coordinado y se pueda dar un mejor desempeño”.

Tiene el objetivo de que todo el proceso de inversión, de desarrollo, de producción y de comercialización en el área de minas esté completamente acompasado y coordinado

Rodríguez indicó que el año pasado el sector minero creció un 10,9%.

El pasado 9 de abril, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo, aprobó por unanimidad la nueva ley de minas que abre el sector a la inversión privada y extranjera ante el interés expreso de Estados Unidos en el oro venezolano.

La norma tiene un total de 131 artículos y deroga la Ley de Minas vigente desde 1999, aprobada por un decreto del entonces presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, quien tenía poderes especiales otorgados por el Legislativo.

Este proyecto de ley fue impulsado por la presidenta encargada tras la visita a Caracas del secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum, quien aseguró que empresas de su país tienen deseos de operar en Venezuela.

Después de esa visita, el Departamento del Tesoro estadounidense emitió una licencia que autoriza a empresas de EE.UU. a hacer algunas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano.