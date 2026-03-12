Delcy Rodríguez designa a una nueva ministra de Hidrocarburos en Venezuela

El yerno de Edmundo González Urrutia recibe libertad plena que solicitó el 23 de febrero, un mes después de ser excarcelado

Caracas/La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este miércoles a Paula Henao como nueva ministra de Hidrocarburos, cargo que venía desempeñando la mandataria desde agosto de 2024.

"He designado a la ingeniera de petróleo Paula Henao como nueva ministra de Hidrocarburos, con la responsabilidad de continuar impulsando el motor energético de nuestro país", indicó Rodríguez en un mensaje publicado en Telegram.

La líder chavista señaló que Henao también deberá trabajar para fortalecer el "desarrollo soberano" de la industria petrolera, gasífera y petroquímica del país suramericano.

La líder chavista señaló que Henao también deberá trabajar para fortalecer el "desarrollo soberano" de la industria petrolera, gasífera y petroquímica del país suramericano

Rodríguez dijo confiar en el profesionalismo de la nueva ministra, en su amplia experiencia y trayectoria dentro del Ministerio de Hidrocarburos, donde ejercía como viceministra de Petróleo.

"Avanzaremos en la recuperación y desarrollo del sector energético, pilar fundamental para el crecimiento y el bienestar del pueblo venezolano", añadió.

Rodríguez, que juró como mandataria encargada de Venezuela luego de que Estados Unidos capturara a Maduro el 3 de enero en un ataque militar a Caracas y otras tres regiones cercanas, fue formalmente reconocida como jefa de Estado este miércoles, cuando el Departamento de Estado lo notificó al tribunal de Nueva York.

Desde que Rodríguez asumió el cargo ha hecho cambios en el gabinete de ministros, entre ellos la designación de Luis Villegas al frente del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional en sustitución del empresario de origen colombiano Alex Saab, quien estuvo preso en Estados Unidos y era cercano a Maduro.

Rodríguez fue oficialmente reconocida como jefa de Estado este miércoles, cuando el Departamento de Estado lo notificó al tribunal de Nueva York que juzgará a Maduro

El pasado enero, semanas después del ataque estadounidense, el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad la reforma de la Ley de Hidrocarburos impulsada por Rodríguez para incentivar la inversión extranjera.

En febrero, el secretario de Energía de EE UU, Chris Wright, viajó a Caracas y estableció con Rodríguez una asociación energética a largo plazo, una agenda de trabajo que continuó con la visita este mes de marzo del de Interior, Doug Burgum, quien acompañó la firma de acuerdos entre Venezuela y la británica Shell.

La producción petrolera de Venezuela aumentó un 10% en febrero, cuando volvió a superar el millón de barriles por día (bpd), según cifras oficiales recogidas en un informe publicado este miércoles por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Mientras, la Ley de Amnistía sigue lentamente su camino, aunque este miércoles marcó un hito con la libertad plena de Rafael Tudares Bracho, yerno de Edmundo González Urrutia.

Mariana González, la hija del líder, hizo el anuncio en su cuenta de X. "Hoy, 11 de marzo de 2026, mi esposo, Rafael Tudares Bracho, y su abogado fueron notificados de la decisión judicial mediante la cual se le concedió amnistía".

En el texto, señaló que Tudares Bracho solicitó la amnistía el pasado 23 de febrero, cuatro días después de la aprobación de la ley.

González agradeció a todas las personas que la acompañaron en "el duro via crucis" que le tocó vivir a su familia y que "fueron solidarias y humanas en los momentos de mayor dolor, desesperación e incertidumbre".

"Más temprano que tarde, tocará construir la memoria histórica que nuestra sociedad necesita en materia de derechos humanos, para que situaciones como las que hemos vivido Rafael, mis hjos y yo, así como miles de ciudadanos, no vuelvan a repetirse", añadió.

El pasado 22 de enero, Tudares Bracho fue excarcelado luego de pasar más de un año detenido, según informó entonces su esposa, quien en repetidas ocasiones denunció que no sabía dónde estaba detenido.

A Tudares lo detuvieron el pasado 7 de enero de 2025 –tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años–, cuando también arrestaron al defensor de derechos humanos Carlos Correa y al ex candidato presidencial opositor Enrique Márquez, estos dos últimos liberados.

Hasta el pasado viernes, el Parlamento computaba 7.654 personas beneficiadas de la amnistía, de las cuales 247 salieron de prisión y 7.407 que tenían medidas cautelares ya gozan de libertad plena.