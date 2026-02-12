Delcy Rodríguez dice que "en algún momento" viajará a Estados Unidos

El secretario de Energía de EE UU aseguró que Trump tiene un "compromiso apasionado" por transformar la relación bilateral,.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este miércoles que "en algún momento" viajará a Estados Unidos, luego de reunirse con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, en Caracas en la que establecieron una "asociación productiva a largo" plazo en materia energética.

"En algún momento, me imagino", señaló Rodríguez a un grupo de periodistas en el palacio presidencial de Miraflores al ser consultada si viajará a Estados Unidos, a lo que también respondió que en este momento tiene mucho trabajo en el país suramericano.

La declaración la hizo tras despedirse de Wright en Miraflores, donde tuvieron un encuentro privado en el que, ambos aseguraron, hubo una conversación franca. En enero pasado, un funcionario de la Casa Blanca aseguró que Rodríguez tiene previsto visitar Washington, sin detallar fechas o agenda.

Este anuncio se produjo días después de una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora de Venezuela María Corina Machado.

Venezuela y Estados Unidos establecieron este miércoles una "asociación productiva a largo" plazo en materia energética y discutieron proyectos en petróleo, gas, minería y energía eléctrica, según anunció Rodríguez tras su encuentro con Wright.

Rodríguez, quien no detalló el plazo acordado, dijo que se busca que la asociación entre Caracas y Washington "se convierta en motor de la relación bilateral y que esa agenda energética sea productiva, efectiva, beneficiosa para ambos países y complementaria".

Wright llegó al palacio presidencial de Miraflores dos semanas después de una reforma de ley aprobada por el Parlamento venezolano que abre el sector petrolero a la inversión extranjera y después de que el Departamento del Tesoro estadounidense relajara las restricciones para que empresas del país norteamericano operen en la nación caribeña.

El funcionario estadounidense, aseguró, por su parte, que el presidente de su país, Donald Trump, tiene un "compromiso apasionado" por transformar la relación bilateral, que estuvo rota desde 2019.

"Nuestros países comparten una larga historia de muchos capítulos, como todas las relaciones. Y traigo un mensaje del presidente Trump, que tiene un compromiso apasionado por transformar la relación entre los Estados Unidos y Venezuela", expresó junto a Rodríguez en el Palacio de Miraflores.

El objetivo de Trump, según Wright, es unir a los países y "traer el comercio, la paz, la prosperidad, empleos y oportunidades a Venezuela" a través de una asociación con EE UU.

El funcionario señaló, como Rodríguez, que conversaron "con mucha franqueza sobre las enormes oportunidades" que tienen "por delante y algunos de los problemas y desafíos". En ese sentido, aseguró que se comprometieron a "trabajar juntos para resolverlos", lo que cree posible, y "seguir adelante con las enormes oportunidades".

Además, Wright explicó que su visita a Caracas y la asociación con Venezuela forman parte de una "agenda más amplia" de Trump para "hacer a las Américas grandes de nuevo" e impulsar la paz y la prosperidad, y no conflictos ni "acciones militares, que –agregó– tanto han dominado al mundo en regiones como el Medio Oriente y el sur de Asia".

En un comunicado fechado en Caracas, el Departamento de Energía estadounidense calificó como "histórica" la llegada de Wright, quien visitará algunos de los yacimientos petrolíferos del país, "para observar de primera mano cómo el histórico Acuerdo Energético entre Estados Unidos y Venezuela del presidente Trump está impulsando la paz y la prosperidad".

Recientemente, EE UU reabrió su misión diplomática en Caracas, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones entre ambos países en 2019, una tarea que lleva a cabo su encargada de Negocios en Venezuela, Laura Dogu.

Sin embargo, la otra cara de esta nueva relación es la nueva detención del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, ahora bajo arresto domiciliario. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, lo acusó este miércoles de "tratar de generar violencia" en el país y de "hacer un show".

En su programa semanal de televisión, Cabello expresó que, mientras "ninguno" de los presos políticos excarcelados ha "salido en actitud de generar en la calle algún tipo de molestia a las demás personas", Guanipa hizo "un show montado previamente" y "violó" las condiciones de la liberación.

El funcionario, quien niega que haya presos políticos en su país, señaló que, por ese motivo, el opositor "fue mandado a detener nuevamente" y "está ahora en casa por cárcel".

"Si él viola la medida de casa por cárcel, tendrá que regresar a la cárcel, (…) ahora está detenido allá en su casa en Zulia por culpa de él mismo, porque se empeñan en tratar de generar violencia en la calle", dijo durante su programa, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Ramón Guanipa rechazó las acusaciones de Cabello y dijo a EFE que su padre "nunca incitó a la violencia".

"Lo único que hizo fue acompañar a las familias de presos políticos, a darles ánimos, a tratar de levantar el espíritu, porque llevan semanas acampando afuera de los centros de reclusión", afirmó.

El hijo del ex diputado señaló que el Gobierno es el "único que tienen la posibilidad de generar violencia" porque, dijo, tiene "el control de la Fuerza Armada y policial del país". "Ellos lo único que saben es mentir y perseguir", agregó el joven, en referencia a las autoridades.

Juan Pablo Guanipa, también colaborador cercano de la líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, fue excarcelado el domingo tras permanecer detenido desde mayo del año pasado.

Luego de su salida de prisión, en declaraciones a la prensa, Guanipa abogó por la reconciliación en Venezuela, pero "con la verdad", y dijo que la nación suramericana "tiene derecho a ser libre".

Él, junto al exconcejal de Caracas Jesús Armas, también excarcelado el domingo, encabezó ese día una caravana de motocicletas y automóviles que partió desde el oeste de Caracas hacia varias cárceles, en apoyo a los familiares de presos políticos que se mantienen en las afueras de centros de detención luego del anuncio oficial el pasado 8 de enero sobre la liberación de un número "importante" de personas.

Sin embargo, durante la noche del domingo se informó que fue detenido por "hombres no identificados" que interceptaron su vehículo, y el martes, el hijo anunció que el opositor ya se encontraba en arresto domiciliario en su residencia en Maracaibo, después de que las autoridades lo solicitaran al tribunal.