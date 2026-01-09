Delcy Rodríguez opta por enfrentar la "agresión de EE UU por la vía diplomática"

La embajada, situada en Baruta, en el distrito metropolitano de Caracas, cerró en 2019 después de que el propio Maduro declarara rotas las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

La Habana/Caracas/Varias noticias este viernes son indicios de que Venezuela y Estados Unidos se preparan para el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas. Por un lado, un comunicado hecho público por la Cancillería venezolana, en el que anuncia un "proceso exploratorio de carácter diplomático" con EE UU, orientado al "restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países". Por otro, el envío de funcionarios a Caracas por parte de Washington para "explorar" la reapertura de su embajada.

Además, hoy mismo aterrizó en el aeropuerto de Maiquetía un avión de carga Lockheed LM-100J Hércules operado por Pallas Aviation, una compañía privada estadounidense. Aunque las páginas de localización satelital de aeronaves no ofrecen ni origen ni destino, algo habitual cuando se trata de vuelos utilizados por los Gobiernos para alguna operación discreta, la coincidencia con la delegación del Departamento de Estado sugiera que la carga que transportaba puede estar relacionada con la inminente reapertura de la embajada.

La llegada de altos cargos estadounidenses fue confirmada en el comunicado de la Cancillería, difundido en redes sociales, que comienza en un tono severo denunciando que Venezuela fue "víctima de una agresión criminal, ilegítima e ilegal contra su territorio y su pueblo", en la que hubo "más de un centenar de muertes de civiles y militares", refiriéndose al operativo del pasado sábado que se saldó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Esta es calificada en el texto como "secuestro ilegal" y un hecho que "constituye una grave violación a la inmunidad personal de los jefes de Estado y a los principios fundamentales del orden jurídico internacional".

A continuación, sin embargo, la Cancillería baja el tono, informando del arribo a territorio venezolano de diplomáticos del Departamento de Estado para hacer "evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática" y adelantando que una delegación de funcionarios venezolanos viajará a EE UU para cumplir las "labores correspondientes", aunque sin precisar más detalles ni la fecha de partida.

"Tal y como ha reiterado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Venezuela enfrentará esta agresión por la vía diplomática, convencida de que la Diplomacia Bolivariana de Paz es el camino legítimo para la defensa de la soberanía, el restablecimiento del derecho internacional y la preservación de la paz", concluye el texto con pompa.

Según informó EFE con fuente en un funcionario del Departamento de Estado, en la delegación estadounidense que llegó a Caracas se encuentra el Encargado de Negocios, John T. McNamara.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el pasado domingo que Washington ya estaba pensando en reabrir la legación estadounidense en Venezuela.

La embajada, situada en Baruta, en el distrito metropolitano de Caracas, cerró en 2019 después de que el propio Maduro declarara rotas las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

Desde entonces, Washington ha gestionado lo relacionado con el país sudamericano desde su Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, que está situada en su embajada en Bogotá.

Tras apresar a Maduro, Trump ha descartado de momento a los principales líderes de la oposición venezolana y apostado por un Gobierno interino liderado por la chavista Delcy Rodríguez, ahora presidenta encargada, para dirigir Venezuela bajo la gestión de Washington, la cual, ha dicho, podría durar años.