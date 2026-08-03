Delcy Rodríguez pide al país ahorrar luz y agua por el fenómeno climático del "Superniño"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el jefe del Comando Sur de EE UU, Francis Donovan, este lunes en Caracas.

La cuenta de Maduro en X saluda "todo camino de diálogo" para la convivencia en Venezuela

Caracas/La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este domingo al país ahorrar luz y agua ante el fenómeno climático del "Superniño", como se conoce coloquialmente a un episodio de El Niño de gran intensidad, y anunció un plan para sumar 4.800 megavatios (MW) al sistema eléctrico en lo que queda de año.

En una reunión con autoridades, transmitida por la estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria dijo que pidió "planes específicos" para afrontar el incremento de las temperaturas y la reducción de las fuentes hídricas, entre ellos incorporar 4.800 MW a la generación termoeléctrica.

Estos megavatios se van a sumar a los que se incorporarán gracias a los contratos firmados con empresas como la norteamericana General Electric (GE) Vernova y la estadounidense-argentina IMPSA, según Rodríguez.

Estos megavatios se van a sumar a los que se incorporarán gracias a los contratos firmados con empresas como la norteamericana General Electric (GE) Vernova y la estadounidense-argentina IMPSA

"Estamos actuando para tener en las próximas semanas mecanismos de generación eléctrica adicionales en nuestro país para prepararnos, son acciones preventivas", dijo.

La líder chavista, con casi siete meses en el poder, luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero, ordenó a su equipo económico trabajar con la agroindustria en un plan para preservar la producción de alimentos.

Además, hizo un llamado a los venezolanos a aplicar el que consideró "quizás el plan más importante", el de ahorrar energía eléctrica y agua.

"Vamos a prepararnos, es la etapa de la preparación, y yo pido que Venezuela esté preparada, (...) vamos a unirnos para cuidar a la naturaleza, (...) para que el consumo tanto de energía eléctrica como de agua sea racional", dijo.

Venezuela sufre desde hace años fallas en el suministro eléctrico, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras, mientras que la oposición y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento.

Rodríguez también señaló este domingo que el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio afectó al sistema eléctrico, con daños en torres, líneas de transmisión y en la planta termoeléctrica Termocarabobo, en el norte del país, que generaba 600 megavatios. En ese sentido, indicó que lograron restituir 300 MW de esos 600 y que en las próximas semanas avanzarán hacia una "recuperación plena".

El viernes, Rodríguez se reunió con las autoridades del área para evaluar el estado del sector y "coordinar soluciones inmediatas ante las complejidades generadas" por los recientes sismos, informó entonces el equipo de prensa de la mandataria.

El Gobierno creó este año una comisión que se encargará de la selección de contratistas en el sector eléctrico, mientras que el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico para propiciar las inversiones privadas.

La cuenta en X de Nicolás Maduro saludó "todo camino de diálogo que ayude a consolidar la paz, la convivencia y el encuentro"

Este domingo, un día después de que el chavismo y un grupo opositor comenzaran un proceso de negociaciones impulsado por Washington para avanzar hacia una transición, la cuenta en X de Nicolás Maduro saludó "todo camino de diálogo que ayude a consolidar la paz, la convivencia y el encuentro".

"Con unión nacional, oración y acción, Venezuela siempre verá grandes logros nacidos del esfuerzo, del diálogo fecundo y de la sabiduría del hombre y la mujer de a pie", reza el escrito publicado en la red social y fechado en Nueva York, donde el chavista se encuentra detenido junto a su esposa, Cilia Flores.

Maduro, capturado junto a su esposa el pasado enero en Caracas por fuerzas estadounidenses, considera que "hablar de un renacimiento nacional como meta común es hablar de respeto mutuo en la diversidad, de inclusión de todos y todas y de acción creadora para levantar una Venezuela renovada", según su cuenta en X, en la que frecuentemente se publican mensajes sin que se sepa quién la administra.

El proceso de negociación impulsado por EE UU comenzó el sábado con el compromiso de la delegación del Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y de un grupo opositor de abordar los "derechos y garantías políticas" en el país suramericano.

Si bien se esperaba que el encuentro fuese presencial, el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez, y la exdiputada opositora Dinorah Figuera iniciaron el proceso con una llamada telefónica, durante la que también acordaron abordar el "fortalecimiento" de la democracia y la atención a las víctimas de los devastadores sismos del pasado junio.

En las horas previas a los anuncios, hubo en Caracas varias protestas de diferentes sectores, entre ellos un grupo de chavistas convocados por el Frente Popular Antimperialista que denunciaron una "injerencia" de Washington.

Afirmaron que el diálogo forma parte del "proceso de transición maquiavélicamente ideado por el imperialismo para acabar" con el legado del fallecido presidente Hugo Chávez y poner en el sistema de justicia y en el organismo electoral a "personalidades títeres al Gobierno estadounidense para, posteriormente, convocar a unas inconstitucionales elecciones".

Los ánimos estaban caldeados ya, después de que Trump publicara una imagen de Venezuela con la bandera de su país y con la leyenda "Estado 51". Los gobernadores chavistas Freddy Bernal y Ernesto Luna, así como el ex ministro de Trabajo Eduardo Piñate, publicaron este ayer el mapa de Venezuela con su bandera como respuesta.

Bernal, gobernador del estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia), y Luna, de la región de Monagas (este), solo compartieron la imagen, que incluye, a diferencia de la publicada por Trump, el Esequibo, el territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana.

Por su parte, Piñate, ex gobernador de Apure (oeste, limítrofe con Colombia) y miembro de la directiva del partido oficialista Psuv agregó un mensaje en el que dice que Venezuela "toda siempre será tricolor y de los venezolanos, libre, soberana e independiente". "Los que andan soñando con que seamos una estrella más en otra bandera se van a quedar con las ganas", agregó en X.

"Reivindico el mapa de Venezuela, nuestra Venezuela toda y la Venezuela toda, nuestro mapa, también somos nosotros, nuestra gente, la identidad de ser venezolano profunda"

El sábado, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reivindicó el mapa de su país, donde dijo que hay "un pueblo, un Gobierno y hay un Estado".

"Reivindico el mapa de Venezuela, nuestra Venezuela toda y la Venezuela toda, nuestro mapa, también somos nosotros, nuestra gente, la identidad de ser venezolano profunda, nuestra cultura profunda, nuestra historia tan cultivada en épica, tan rica en heroísmo, tan de altura moral", expresó en un acto.

No es la primera vez que Trump juega con la idea de la anexión de Venezuela a su país desde que el pasado 3 de enero fuerzas militares estadounidenses capturaran en Caracas a Nicolás Maduro y lo trasladaran a Nueva York, donde permanece desde entonces a la espera de que comience un juicio federal en su contra por narcoterrorismo.

Trump dijo recientemente que "Delcy ha estado haciendo un trabajo fantástico" y destacó el beneficio que están logrando tanto las empresas estadounidenses como el pueblo venezolano del mercado petrolero.

El pasado 12 de mayo, en unas declaraciones a la cadena de televisión Fox, Trump aseguró que estaba "considerando seriamente" convertir al país caribeño en el estado 51 y, al día siguiente, subió a su red social el mapa de Venezuela sombreada con la bandera de las barras y las estrellas.

Además de Venezuela, Trump suele referirse a la posibilidad de convertir a Canadá en el estado 51 y también ha llegado a insinuarlo respecto a Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca