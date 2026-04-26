Una delegación rusa visita Pyongyang para inaugurar un memorial sobre la guerra en Ucrania

Pyongyang ha desplegado unos 15.000 soldados para apoyar a Rusia en su guerra contra Ucrania.

Putin envía mensaje a Kim Jong-un por el aniversario de la "liberación" de Kursk con ayuda norcoreana

Seúl/Una delegación rusa liderada por el presidente de la Duma (la cámara de diputados) visitó Pyongyang este sábado para participar en la inauguración de un “pabellón conmemorativo” por los soldados caídos en la invasión de Ucrania, recoge este domingo la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA.

El funcionario ruso, Viacheslav Volodin, mantuvo además una reunión con su homólogo de Corea del Norte, Jo Yong-won, quien calificó el viaje de la delegación como “una muestra del sincero apoyo y respeto de todo el pueblo ruso hacia nuestro pueblo”, en declaraciones publicadas por KCNA.

Volodin, por su parte, agradeció al líder del hermético régimen, Kim Jong-un, “y a todo el pueblo” norcoreano su apoyo durante la invasión rusa de Ucrania, y aseguró que su país “nunca olvidará” a los soldados norcoreanos que han perdido la vida en los combates.

El régimen de Kim Jong-un, a cambio de su apoyo, ha recibido divisas, bienes y tecnología

Ambos representantes, además, trataron formas de expandir y desarrollar la cooperación entre los parlamentos de sus dos países.

Pyongyang ha desplegado unos 15.000 soldados para apoyar a Rusia en su guerra contra Ucrania, después de que los líderes de los dos países firmaran un acuerdo de asociación en 2024.

Desde entonces, los intercambios entre Moscú y Pyongyang han sido frecuentes, y el régimen de Kim Jong-un, a cambio de su apoyo, ha recibido divisas, bienes y tecnología.

Esta misma semana, el ministro del Interior de Rusia, Vladímir Kolokóltsev, acordó reforzar la cooperación policial con su homólogo norcoreano, Pang Tu-Sop, en una reunión bilateral en Pyongyang, mientras que ambos países finalizaron unas obras para conectar ambos tramos de un puente que servirá para unir sus territorios.

Putin expresó su confianza en que “mediante esfuerzos conjuntos” la asociación estratégica integral entre Rusia y Corea del Norte continuará fortaleciéndose

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, envió este domingo un mensaje de felicitación al líder norcoreano y los participantes en la ceremonia de inauguración del complejo memorial, informó el Kremlin.

“Quisiera expresar mi profundo agradecimiento a usted, querido camarada Kim Jong-un, y a todos los que contribuyeron a la realización de un proyecto de tal envergadura en el menor tiempo posible, en el aniversario de la liberación de la región de Kursk de los invasores”, reza el mensaje.

Putin expresó su confianza en que “mediante esfuerzos conjuntos” la asociación estratégica integral entre Rusia y Corea del Norte continuará fortaleciéndose.

“Deseo agradecer de todo corazón a los valientes soldados coreanos que participaron en las operaciones militares en la región de Kursk y rendir homenaje a la memoria de los héroes caídos”, agrega el mensaje.