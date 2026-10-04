Los demócratas amenazan el control republicano del Senado y Trump se moviliza en Ohio

El presidente de EE UU, Donald Trump, hace un gesto a los medios de comunicación en el Jardín Sur de la Casa Blanca antes de subir al Marine One.

Una encuesta del NYT y Siena coloca al partido opositor en ventaja o empate en varios estados tradicionalmente conservadores

Miami/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este sábado el voto para los candidatos republicanos en Ohio ante el avance demócrata en las encuestas y el riesgo de que su partido pierda el control del Senado en las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

Durante un mitin en Vandalia, al norte de Dayton, Trump respaldó al senador republicano Jon Husted y al candidato a gobernador Vivek Ramaswamy, en un momento en que una encuesta de The New York Times y Siena sitúa al demócrata Sherrod Brown tres puntos por delante de Husted.

“Lo que voy a pedirles es que salgan a votar, porque si salimos y movilizamos a la gente, vamos a ganar y vamos a ganar a lo grande”, aseguró Trump.

El escaño de Husted, senador desde 2025 tras ser designado para ocupar la vacante que dejó JD Vance al convertirse en vicepresidente, es uno de los más disputados de estos comicios. Brown, que representó a Ohio durante tres mandatos en el Senado hasta su derrota en 2024, obtiene ahora un 49% de apoyo frente al 46% de Husted, según el sondeo.

Los republicanos cuentan actualmente con 53 de los 100 escaños del Senado, frente a los 47 del bloque demócrata. El próximo 3 de noviembre estarán en juego 35 puestos: los 33 de Clase II que se renuevan regularmente y dos correspondientes a elecciones especiales, en Ohio y Florida.

El NYT atribuye el estrechamiento de la contienda al descenso de la aprobación de Trump, al rechazo a la guerra contra Irán y al precio de la gasolina

Una ganancia neta de cuatro escaños permitiría a los demócratas alcanzar los 51 necesarios para controlar la Cámara Alta, aunque para ello también necesitan conservar los puestos que ya ocupan.

El sondeo del New York Times y Siena muestra un avance demócrata en varios estados tradicionalmente favorables a los republicanos. En Texas, James Talarico obtiene el 51% frente al 45% del fiscal general Ken Paxton, mientras que en Alaska Mary Peltola alcanza el 50% frente al 43% del senador republicano Dan Sullivan.

En Iowa, la republicana Ashley Hinson mantiene una mínima ventaja, con un 48% frente al 47% del demócrata Josh Turek. En Kansas, el republicano Roger Marshall y el demócrata Adam Hamilton aparecen empatados con un 45%.

El New York Times atribuye el estrechamiento de la contienda, entre otros factores, al descenso de la aprobación de Trump, al rechazo a la guerra contra Irán y al malestar de los votantes por el precio de la gasolina y el coste de la vida.

Trump aprovechó su intervención en Ohio para defender su política económica y de aranceles y reiterar sus ataques a los demócratas en cuestiones como la inmigración y la energía.

Además, volvió a prometer que entregará 5.000 dólares a cada ciudadano estadounidense adulto si los republicanos conservan tanto la Cámara de Representantes como el Senado.

El mandatario inició esta semana una gira de mítines para movilizar a los votantes republicanos de cara a unas elecciones que determinarán el margen político de la Casa Blanca durante los dos últimos años de su mandato.