La derecha del continente aplaude el resultado electoral en Colombia: "Soplan nuevos tiempos para América Latina"

Con ruidosas caravanas en Barranquilla y otras ciudades de Colombia, los seguidores de De la Espriella salieron esta noche a las calles para celebrar su ajustado triunfo.

Abelardo de la Espriella recibe apoyos desde EE UU a Chile y cinco ex presidentes de su país

Madrid/Cinco ex presidentes colombianos felicitaron a Abelardo de la Espriella tras los resultados preliminares que lo dan como ganador de la Presidencia para el periodo 2026-2030 en las elecciones de este domingo, según el conteo preliminar de la Registraduría Nacional, autoridad electoral.

"Felicito al presidente electo Abelardo de la Espriella y al vicepresidente José Manuel Restrepo. Les deseo éxitos en la tarea de gobernar una Colombia para todos. Ahora es momento de unir al país, rodear nuestras instituciones y trabajar unidos por un país más próspero y en paz", manifestó el ex presidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos, que gobernó entre 2010 y 2018.

Su antecesor, Álvaro Uribe (2002-2010) aseguró en X que la fórmula ganó pese a lo que calificó como "la campaña ilegal del Gobierno de Gustavo Petro, la compra de votos y la imposición de los grupos narcoterroristas que obligaron a muchas comunidades a votar por Cepeda".

"Estamos seguros que el doctor De la Espriella hará un Gobierno de recuperación democrática, útil para todos los colombianos", agregó Uribe, líder del partido Centro Democrático, que tras perder en la primera vuelta, anunció públicamente su apoyo al candidato derechista.

"Le deseo acierto en la tarea que tiene por delante. Gobernar a Colombia exige grandeza y la convicción de que un presidente lo es de todos los colombianos, no solo de quienes lo eligieron"

Por su parte, Andrés Pastrana (1998-2002) afirmó en X que con el triunfo de De la Espriella "Colombia retoma el camino de la institucionalidad y se fortalece la democracia".

A los mensajes se sumó el ex presidente liberal César Gaviria (1990-1994), quien felicitó a De la Espriella por su elección y aseguró que "los colombianos hablaron y ese resultado se respeta, sin condiciones".

"Le deseo acierto en la tarea que tiene por delante. Gobernar a Colombia exige grandeza y la convicción de que un presidente lo es de todos los colombianos, no solo de quienes lo eligieron", expresó Gaviria en un comunicado de su partido.

El ex mandatario añadió que confía en que el próximo Gobierno defienda la Constitución de 1991, cumpla con sus obligaciones y materialice las promesas hechas durante la campaña.

También Iván Duque (2018-2022) felicitó a De la Espriella y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, quien fue su ministro de Comercio y de Hacienda. "Colombia ha elegido a un nuevo presidente. Felicito a Abelardo de la Espriella, nuevo gobernante de Colombia, y a José Manuel Restrepo, nuevo vicepresidente de nuestra patria, por su victoria", escribió Duque en X.

Fuera de sus fronteras, De la Espriella recibió los parabienes de EE UU, por quien fue respaldado desde los inicios de su campaña. El presidente estadounidense, Donal Trump, expresó su "respaldo completo y total" para la segunda vuelta de este domingo.

"Hablé hace unos minutos con el presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, y ha manifestado su apoyo y su reconocimiento a nuestra victoria", dijo De la Espriella en una transmisión en vivo de su equipo. Poco después, el mandatario escribió en su red social Truth Social: “He won. BIG” ("Él ganó, grande").

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, posteó en X: "La Administración Trump espera trabajar estrechamente con su administración entrante para promover la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y fortalecer nuestros vínculos económicos".

"La Administración Trump espera trabajar estrechamente con su administración entrante para promover la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y fortalecer nuestros vínculos económicos"

El secretario de Estado estadounidense habló con De la Espriella tras proclamarse como candidato electo. "Los mejores días de Colombia están por venir", vaticinó Rubio.

También se manifestó al respecto la congresista María Elvira Salazar, de origen cubano. "Veo un país fuerte y libre, lleno de oportunidades, listo para convertirse en uno de los grandes ejemplos de éxito del hemisferio occidental", declaró.

"Hoy Colombia ganó su partido más importante. Ahora es el momento de mostrarle al mundo todo lo que Colombia puede llegar a ser", añadió.

Otro apoyo fundamental le llegó desde la oposición venezolana. Cabe recordar que De la Espriella fue abogado del empresario colombo-venezolano Alex Saab, hoy detenido en Estados Unidos y señalado como presunto "testaferro" del presidente depuesto Nicolás Maduro, también arrestado en el país norteamericano.

"Sabemos que tendremos un gran aliado en la transición democrática de Venezuela y que, juntos, lograremos la prosperidad y seguridad de nuestra gente", manifestó Machado en su cuenta de X.

Por su parte, el dirigente Juan Pablo Guanipa, cercano a Machado, confió en que el "nuevo Gobierno" apoye la "lucha por la democracia venezolana y construya la paz que los colombianos merecen".

En la misma línea, el ex gobernador opositor del estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia) César Pérez Vivas consideró que la victoria del derechista representa "un freno decisivo al avance del socialismo en la región". "Este triunfo es un faro de esperanza para nuestro hemisferio, demostrando que el deseo de libertad siempre prevalece ante la adversidad", añadió Pérez Vivas en su cuenta de X.

Al otro lado de la frontera, más satisfacción. El ecuatoriano Daniel Noboa escribió en X: "Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad. Felicitaciones a Abelardo de la Espriella por esta victoria".

El mandatario agregó: "Compartimos la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas".

Las relaciones entre Noboa y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se mantuvieron tensas en los últimos meses tras la guerra comercial desatada por el presidente de Ecuador para presionar a su homólogo

Las relaciones entre Noboa y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se mantuvieron tensas en los últimos meses tras la guerra comercial desatada por el presidente de Ecuador para presionar a su homólogo a mejorar la seguridad en la frontera.

En enero pasado, Noboa anunció la imposición de una "tasa de seguridad" a las importaciones del vecino país, al considerar insuficientes las acciones del Gobierno de Petro, contra el narcotráfico y otras actividades criminales en la frontera común.

En febrero entró en vigor una tasa del 30%, que subió posteriormente al 50% y desde mayo al 100%. Colombia respondió primero con un 30% para varios productos y luego impuso gravámenes diferenciados que llegaron hasta el 75 % y otras medidas para el comercio.

Además, ambas naciones sumaron otras acciones en el marco de la tensión que desató la imposición de aranceles. Posteriormente, Ecuador eliminó la tasa y luego Colombia levantó "casi la totalidad" de los aranceles a Ecuador.

En Perú, Keiko Fujimori, que aún no ha podido ser declarada ganadora de las elecciones de hace dos semanas en su país, a pesar de que el recuento ya está casi completo, también felicitó al derechista. "Hace unas semanas me brindó su respaldo en un momento decisivo para el Perú. Hoy le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, convencida de que la defensa de la democracia, la libertad y el orden requiere líderes con convicción y coraje", señaló Fujimori.

"Sin duda, soplan nuevos vientos para América Latina. Un abrazo fraterno para todo el pueblo colombiano", agregó la hija y heredera política del ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000).

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, por su parte, aseguró que la región marcha hacia un "nuevo tiempo de libertad" y felicitó a De la Espriella "por su triunfo en las urnas y al pueblo colombiano por una jornada democrática ejemplar".

Paz felicitó a De la Espriella "por su triunfo en las urnas y al pueblo colombiano por una jornada democrática ejemplar"

"Nuestra región avanza con paso firme hacia un nuevo tiempo de libertad, democracia y progreso. Desde Bolivia le deseamos éxito en la gran responsabilidad que asume; seguiremos trabajando juntos por la integración y el bienestar de nuestros pueblos", expresó el mandatario, que lleva siete meses en la Presidencia boliviana.

Uno de los más madrugadores fue el argentino Javier Milei, que recurrió a los apodos de ambos. "El león y el tigre rugen en Latinoamérica", escribió. "Felicito enormemente a @ABDSPRIELLA por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle basta al crimen organizado transnacional y al narcotráfico".

"La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás", concluyó en su mensaje, que como siempre lo firmó con la frase "Viva la libertad, carajo".

En el vecino Chile, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, escribió:"Felicito a Abelardo De la Espriella, Presidente Electo de Colombia, por su gran triunfo electoral. Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad". "Firme por la Patria @ABDELAESPRIELLA!!", añadió.