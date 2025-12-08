Derrotada con el 20% del voto, la izquierda pide la anulación del proceso por la “injerencia de Trump” en Honduras

La candidata oficialista del Partido Libre, Rixi Moncada, en la rueda de prensa de este domingo, en Tegucigalpa.

El país sigue sumido en incertidumbre ante la parálisis del conteo oficial y las denuncias de fallas de seguridad

Tegucigalpa/A una semana de las elecciones generales, Honduras sigue sin un presidente electo y sumida en incertidumbre ante la parálisis del conteo oficial y las denuncias de fallas de seguridad en el sistema de transmisión de resultados, los que no reconoce el gobernante Partido Libre y ha convocado a movilizaciones tras exigir la nulidad total de los comicios.

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, anunció este domingo que se "reinicia de inmediato" el escrutinio de las elecciones, detenido desde el viernes por "problemas técnicos", aunque dos horas después el sistema seguía inactivo.

La falta de actualización del escrutinio, que favorece al candidato Nasry Tito Asfura, del conservador Partido Nacional, quien es respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado críticas y llamados a la celeridad de partidos políticos, observadores internacionales y sectores de la sociedad civil.

El Partido Libertad y Refundación (Libre), la izquierda en el Gobierno hondureño, "no reconoce" el resultado de las elecciones del pasado 30 de noviembre por la supuesta "injerencia y coacción" del presidente de Trump, dijo este domingo su candidata presidencial, Rixi Moncada.

denunció, sin pruebas, que el sistema de transmisión de resultados electorales ha sido "manipulado en su código fuente"

"Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo una injerencia y coacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la oligarquía aliada que han embestido al pueblo hondureño con un golpe electoral en curso después del envío de un millón de mensajes por diferentes plataformas amenazando al pueblo que si vota por Rixi no recibirá las remesas el mes de diciembre", subrayó Moncada en una comparecencia de prensa en la sede del partido oficialista.

La candidata de Libre afirmó que la injerencia de Trump está "alterando la soberanía popular" y denunció, sin pruebas, que el sistema de transmisión de resultados electorales ha sido "manipulado en su código fuente".

"Sin utilizar las tres llaves del sistema de seguridad, a espaldas de los técnicos responsables, fue adulterado e intervenido el software, violando la Ley Electoral y los protocolos de seguridad", enfatizó.

Moncada aseguró que la violación quedó "confirmada" en los módulos de divulgación y de procesamiento de actas, y detalló supuestas irregularidades: "5.000 actas en cero, inconsistencias en el 95,17% de las actas transmitidas en relación con el sistema biométrico, 4.659 actas sin respaldo biométrico y las caídas constantes de la página de divulgación".

Agregó que las páginas de publicación de resultados "continúan adulteradas y sin actualización por tres días consecutivos" y alertó sobre "posibles conexiones directas" desde el opositor Partido Nacional hacia el sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) para "la manipulación de los resultados".

Según el conteo preliminar de las elecciones, paralizado desde el viernes con el 88,02% de las actas escrutadas, el candidato Tito Asfura, del conservador Partido Nacional, quien ha recibido el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, acumulaba 1.132.321 votos (40,19%), mientras que Salvador Nasralla, aspirante del Partido Liberal, tenía 1.112.570 votos (39,49%).

La candidata oficialista ha quedado relegada a un distante tercer puesto, con 543.675 votos (19,30%), lejos de sus encuestas que daban una ventaja frente a los dos candidatos conservadores.

Libre pidió "la nulidad total de las elecciones" y abrir una investigación sobre los "actos de terrorismo electoral"

En un comunicado leído al finalizar una reunión convocada por su coordinador general, el ex presidente Manuel Zelaya, Libre instruyó a sus militantes a "denunciar la injerencia extranjera" de Trump y "el crimen de traición a la patria al suplantar y adulterar la soberanía popular" ante Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Libre pidió "la nulidad total de las elecciones" y abrir una investigación sobre los "actos de terrorismo electoral ejecutados a través del sistema de transmisión". Además, convocó a sus militantes a "movilizaciones" y a una "asamblea extraordinaria de la dignidad nacional" el 13 de diciembre.

También condenó el indulto otorgado por Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien había sido condenado en 2024 a 45 años de cárcel por narcotráfico y armas, reclamando que se presenten los requerimientos fiscales y se ordene "su captura internacional".

Hernández fue extraditado a EE UU en abril de 2022, tras ser arrestado en febrero de ese mismo año en su residencia, en Tegucigalpa, poco después de finalizar su segundo mandato y entregar el poder a Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya.

Analistas consultados por EFE señalaron que las fallas en el escrutinio ponen en evidencia la fragilidad del sistema electoral y urgieron a fortalecer las instituciones y considerar la aprobación de la segunda vuelta electoral para garantizar mayor estabilidad en elecciones cerradas.

El analista Rodolfo Dumas señaló que, aunque los votantes actuaron de "manera pacífica y ejemplar", la suspensión del conteo "no abona en nada" a la incertidumbre, y pidió modernizar el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Por su parte, el analista Miguel Cálix criticó que los partidos no hayan hecho "absolutamente nada" para fortalecer el sistema electoral de Honduras y advirtió que los problemas persistirán si no se refuerza el ente electoral.

"No existe certeza de que los sistemas sellados que quedan en acción son efectivamente los que han sido utilizados estos últimos siete días"

El proceso electoral en Honduras se vio afectado este domingo por una denuncia de Marlon Ochoa, tercer consejero del CNE en representación del partido Libre, quien informó sobre un cambio en el código de seguridad de dos módulos del sistema electrónico de transmisión de resultados.

Ochoa dijo a periodistas que la empresa colombiana encargada de la transmisión preliminar de votos reconoció que en el módulo de divulgación de resultados electorales se produjo una variación en el "hash" (etiqueta o numeral), aunque aseguró que el código fuente "no se había modificado".

Afirmó además que la revisión del tiempo de operación de los sistemas de transmisión evidenció que muchos llevaban "menos de seis días" en funcionamiento y que "algunos, incluso, menos de cinco minutos", por lo que "no existe certeza de que los sistemas sellados que quedan en acción son efectivamente los que han sido utilizados estos últimos siete días".

En el municipio de San Antonio de Flores, en el departamento de El Paraíso (este), se evidenció otra de las dificultades de las elecciones en Honduras, ya que unos 5.000 electores votaron hasta hoy debido a un supuesto tráfico de credenciales que habría impedido el 30 de noviembre la instalación de las 17 Juntas Receptoras de Votos (JRV) asignadas a la localidad.