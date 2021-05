Dos muertos y diez desaparecidos en Florida en el naufragio de un barco procedente de Cuba

(Europa Press) -Al menos dos personas han muerto y otras diez están desaparecidas después de que un barco, que había partido desde Cuba, volcara cerca de Cayo Hueso, en el estado de Florida.

Las autoridades han confirmado que otras ocho personas han sido rescatadas tras el naufragio, mientras los equipos de búsqueda siguen trabajando en la zona para localizar al resto de pasajeros.

Al respecto, el supervisor del centro de comando de Cayo Hueso, Seth Haynes, ha informado que los rescatistas "están enfocados en la búsqueda de sobrevivientes", mientras ha precisado que trabajarán durante toda la noche, informa NBC.

