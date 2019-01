Destituyen a los responsables de la detención del presidente del Parlamento venezolano

(EFE).- La confusa y breve detención este domingo del jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, enrareció aún más el clima político en el país, cuyos poderes Legislativo -el único que controla la oposición- y Ejecutivo se desconocen mutuamente.

Guaidó, de la formación Voluntad Popular (VP), del líder encarcelado Leopoldo López, fue interceptado por agentes del servicio de inteligencia (Sebin) en la autopista que conecta Caracas con el costero estado de Vargas, adonde se dirigía para liderar un cabildo abierto, y se le retuvo durante media hora.

Su detención se conoció a través de las redes sociales, cuando se divulgó un vídeo en el que se aprecia a varios agentes tomar el control del vehículo que lo trasladaba.

De su libertad se supo cuando el propio Guaidó envió un mensaje telefónico a sus colaboradores y compañeros de partido, que de igual forma fue replicado en las redes sociales.

"Están desesperados en Miraflores, no saben quién da la orden", dijo el diputado ante cientos de personas al presentarse con unas dos horas de retraso en el cabildo abierto y mostrando las marcas que les dejaron en las manos las esposas.

Indicó que a los funcionarios que lo detuvieron les habló de "reconciliación" y "amnistía", en referencia a una ley que debatirá el Parlamento para perdonar los delitos de altos dirigentes del chavismo, que gobierna Venezuela desde 1999.

"Ustedes funcionarios saben que (Nicolás) Maduro no protege a nadie, lo que sí protege es el Decreto de Ley de Amnistía de la Asamblea Nacional, lo que sí protege es el Estado de derecho", dijo.

Tras su discurso, que apenas superó los 10 minutos, Guaidó declaró a periodistas que los propios agentes le dijeron que estaban cumpliendo una "orden", pero que "no sabían qué estaban haciendo".

"Me secuestraron, estuvimos en un carro (...), me pude zafar del secuestro porque hay gente que cree en Venezuela", relató emocionado por el clima de la concentración, en la que estuvo acompañado por otros diputados opositores, su esposa y su madre.

Pero el Gobierno de Maduro, que confirmó el papel del Sebin en la detención de Guaidó, calificó el hecho como un "falso positivo", al tiempo que abrió una investigación y destituyó a los agentes implicados.

En una declaración al canal estatal VTV, el ministro venezolano de Comunicación, Jorge Rodríguez, afirmó que la detención del diputado fue un acto "unilateral" perpetrado por un grupo de funcionarios que fueron "destituidos" y "sometidos a los procedimientos disciplinarios más estrictos".

Según el ministro, los agentes implicados "se prestaron para que se instalara este show", al tiempo que adelantó que las autoridades van a "averiguar y establecer" responsabilidades al respecto.

Más tarde, el Gobierno venezolano dijo en un comunicado que investiga la participación del comisario de Ildemaro José Mucura en el suceso, a quien además se acusa por "nexos conspirativos con la extrema derecha" y por haber actuado "al margen de la Constitución y de la ley".

Rodríguez también se refirió a la breve detención de las corresponsales de las cadenas CNN y Caracol en Venezuela, Osmary Salinas y Beatriz Adrián, que se habían acercado a la sede del Sebin para tratar de tener información en medio de la confusión.

Según el ministro, las periodistas estaban "buscando alguna foto para continuar con su show mediático".

Sin embargo, Guaidó dijo que la versión oficial demuestra que Maduro "ya no controla las Fuerzas Armadas" lo que revela, agregó, el "grave problema" que vive la institución castrense.

El viernes, Guaidó, el jefe más joven que ha tenido la Cámara venezolana en su historia, pidió apoyo civil, militar e internacional para asumir el mando del Gobierno en Venezuela en vista de la ilegitimidad que achaca, así como numerosos países, al jefe del Estado, Nicolás Maduro.

We strongly condemn the Maduro dictatorship’s arrest today of National Assembly President Juan Guaido. Such acts of intimidation by Maduro’s Cuban-sponsored secret police (SEBIN), led by Gen. Manuel Christopher Figueroa, represent a grave assault on the rule of law in Venezuela.