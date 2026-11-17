Las sospechas sobre la salud del ex guerrillero sandinista, protegido en Cuba por Fidel Castro en los años 70, se han acentuado por sus prolongadas ausencias públicas.

La doctora Judith Castro Ballester estaría recluida en la cárcel de máxima seguridad El Nuevo Chipote y sus padres fueron expulsados a Cuba

Madrid/La cardióloga cubana Judith Castro Ballester, médica de confianza de Daniel Ortega, fue detenida por órdenes de Rosario Murillo, copresidenta de Nicaragua, ante las sospechas de filtraciones sobre la salud de su esposo. El periodista nicaragüense Miguel Mendoza reveló en X que también fue arrestado Héctor Echeverrí, traumatólogo de cabecera del dirigente.

“Están presos, desde la semana pasada no llegan al hospital”, aseguró a Mendoza una fuente del Carlos Roberto Huembes, el centro médico de la Policía Nacional donde trabajaban ambos especialistas. Los arrestos estarían relacionados con la búsqueda de quienes divulgaron detalles de una reciente recaída de Ortega, de 81 años y con múltiples problemas de salud.

“Están presos, desde la semana pasada no llegan al hospital”, aseguró a Mendoza una fuente del centro médico de la Policía Nacional donde trabajaban ambos especialistas

Castro Ballester, de 48 años, fue sacada de su vivienda el sábado, alrededor de las cuatro de la tarde, en un condominio de la carretera nueva a León. Según los datos obtenidos por el periodista, permanece recluida en El Nuevo Chipote, nombre con el que se conoce al Complejo Policial Evaristo Vásquez, sede de la Dirección de Auxilio Judicial, en la periferia sur de Managua.

Las autoridades pretenden procesarla por un supuesto delito de “hurto agravado”, vinculado con las irregularidades financieras investigadas en el hospital policial. Mendoza sostiene, sin embargo, que detrás del arresto está la desconfianza de Murillo hacia la especialista, conocedora de los problemas de salud del mandatario.

En Cuba, la trayectoria profesional de Judith Castro Ballester puede rastrearse a través de varias investigaciones publicadas en revistas científicas, centradas en enfermedades cardíacas y, particularmente, en el estudio de los linfomas que afectan al corazón.

Obtuvo la nacionalidad nicaragüense en 2019 y ostenta el grado de subcomisionada de la Policía. Formaba parte del círculo más cercano a Ortega y lo acompañaba a Cuba para recibir tratamientos médicos.

Sus padres fueron sacados del domicilio el domingo, alrededor de las diez de la mañana, y trasladados en una camioneta Toyota. Mendoza recibió la información de que fueron expulsados a Cuba. Un funcionario nicaragüense le indicó que, en total, fueron siete los ciudadanos cubanos deportados y acusados de "traición a la patria".

Sus padres fueron sacados del domicilio el domingo, alrededor de las diez de la mañana. Mendoza recibió la información de que fueron expulsados a Cuba

Echeverrí ostenta el grado de capitán de la Policía Nacional de Nicaragua y, como traumatólogo de cabecera de Ortega, se encargaba de aplicarle infiltraciones en la columna vertebral.

Las sospechas sobre la salud del ex guerrillero sandinista, protegido en Cuba por Fidel Castro en los años 70, se han acentuado por sus prolongadas ausencias públicas. Ortega reapareció el 9 de noviembre, después de 68 días sin participar en actividades oficiales. Entre enero y octubre de 2026 apenas asistió a 11 actos, frente a un promedio de 26 durante el mismo período de 2018 a 2025, según el medio independiente nicaragüense Confidencial.

La situación de los médicos coincide con una investigación por presunta corrupción en el hospital Roberto Huembes. Mendoza, que estuvo preso tres años en Managua y vive ahora exiliado en Florida, denunció en Facebook desvíos de fondos, compras y contratos irregulares y gastos personales cargados a las cuentas del centro, en un escándalo que ha alcanzado a varios altos mandos policiales.

El 10 de noviembre, el periodista difundió un comunicado del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (Inss) sobre el traspaso del hospital a Servicios Médicos Especializados (Sermesa), una cadena hospitalaria vinculada a ese organismo. Mendoza aseguró que el régimen se había visto obligado a confirmar su exclusiva.

El Inss anunció que Sermesa asumía la administración y dirección del centro tras un proceso de “verificación y validación”, con el compromiso de mantener la atención médica a los policías y sus familiares. Mendoza también informó de la reasignación de personal administrativo policial tras el cambio de gestión.

“Sin embargo, ocultan la verdadera razón de esta decisión: un caso de corrupción no autorizada y un desfalco millonario”, escribió Mendoza, quien atribuyó a esas irregularidades una “barrida completa de funcionarios”.

Entre los afectados figura el director del hospital, el comisionado general Julio Paladino, médico de confianza de Ortega, quien estaría bajo arresto domiciliario junto a su esposa. Mendoza también informó de las detenciones del director financiero, Jorge Rivas, su esposa Aracely Solís, responsable de Enfermería, y Yara Briceño, encargada de Finanzas.

El caso se suma a las purgas dentro del régimen sandinista, que han alcanzado a antiguos colaboradores de Ortega mientras Murillo refuerza su control sobre las instituciones y los organismos de seguridad.