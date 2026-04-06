Detienen en México a un cubano líder de un grupo criminal

Remigio Valdez Lao, alias ‘El Milo’, tiene una orden de extradición a EE UU por tráfico de personas y delincuencia organizada

La Habana/Autoridades mexicanas detuvieron en Quintana Roo al cubano Remigio Valdez Lao, alias El Milo, acusado de ser coordinador operativo y financiero del grupo delictivo Mafia Cubano-Americana. Según informó este lunes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Valdez Lao era un “objetivo prioritario” y cuenta con orden de extradición hacia Estados Unidos por tráfico de personas y delincuencia organizada.

Según el informe de la SSPC, El Milo fue localizado cuando agentes de seguridad realizaban recorridos de supervisión en el fraccionamiento Residencial Arbolada del municipio de Benito Juárez, en la costa del mar Caribe. Junto con Valdez Lao se encontraba Joseline García Biscaino, presunta integrante del mismo grupo, a quien le aseguraron 38 dosis de marihuana y una camioneta.

La Secretaría de Seguridad agregó que, al hacer un cruce de información sobre los detenidos, detectaron que al cubano lo buscaban en EE UU, por lo que fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México para continuar con su proceso de extradición.

Hace casi 11 años ya había sido detenido en Cancún por posesión de dosis de cocaína y marihuana, pero fue liberado tras el pago de una fianza

Aunque las autoridades mexicanas destacaron la detención de Valdez Lao como un golpe al crimen organizado, hace casi 11 años ya había sido detenido en Cancún por posesión de dosis de cocaína y marihuana, pero fue liberado tras el pago de una fianza de 22.707 pesos mexicanos (1.277 dólares). En esa ocasión fue arrestado con otros tres cubanos: Carlos Fernández Ventura, Carlos Jesús González Peña y Augusto de la Caridad Ibáñez García. En todos los casos, la fianza no superó los 30.000 pesos. Durante ese proceso, ninguno pudo acreditar su estancia legal en el país ante el juez.

Tal y como explica una fuente policiaca mexicana que habló para 14ymedio, la banda delictiva opera en Cuba, México, España y el sur de Florida desde 2009. Al grupo se le vincula al robo de vehículos de alta gama y el tráfico de personas.

En México su base de operación en Quintana Roo, donde se les relaciona con la red de coyotes y extorsión en Cancún, además de controlar el tráfico de personas de la Isla a EE UU, “un negocio que les reditúa sumas millonarias hasta que el grupo delincuencial de Los Zetas peleó”, según la fuente.

En cuanto a los cargos que El Milo enfrenta en Estados Unidos, en 2010 medios locales en Florida como el Herald-Tribune señalaban que Remigio Valdez Lao, junto con Yonady Montejo y Manuel Castellanos, habían “despertado el interés” de corporaciones policiales por un robo en una tienda Best Buy de Sarasota, “similar a otros” en la zona.

Remigio Valdez Lao, junto con Yonady Montejo y Manuel Castellanos, habían “despertado el interés” de corporaciones policiales

De acuerdo con las autoridades de Florida, cuatro hombres –entre ellos El Milo– entraron a la tienda y se detuvieron en la sección de electrónica. Un guardia de seguridad notó que parecían estar inspeccionando el lugar. Al ver su actitud, los responsables de la tienda llamaron a la Oficina del Sheriff. Las autoridades regresaron esa noche y se instalaron dentro de la tienda. Poco después, “un BMW entró en un hotel” al otro lado de la calle y se quedó con el motor en marcha y las luces encendidas.

Castellanos y Montejo entraron en la tienda, pero los agentes ya los esperaban y los arrestaron. En tanto, el BMW huyó, pero fue interceptado poco después, donde Valdez Lao fue arrestado.

En ese entonces, reportaba el medio, “lo más preocupante” era que el grupo “podría haber estado robando dispositivos GPS y equipos náuticos para utilizarlos en sus actividades de trata de personas desde Cuba”.

Otro episodio relacionado con esa mafia se registró en febrero de 2024. En ese entonces Javier Hernández, de 50 años, fue condenado a pasar 95 meses en una prisión federal tras ser hallado culpable por cargos relacionados con el tráfico de personas, lavado de dinero y soborno, entre otros.

El hombre estaba en la mira de las autoridades por ser parte de "la mafia cubana en Quintana Roo", según un comunicado. Junto a su cómplice, Ramón Reyes Aranda, de 38 años, Hernández robaba en Florida y transportaba a México vehículos, incluidas varias embarcaciones, que servían a la organización para traficar y extorsionar a migrantes que se dirigían hacia EE UU.