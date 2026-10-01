Con el diálogo de fondo, la justicia venezolana absuelve a dos periodistas acusados de incitación al odio

El sindicato de prensa insistió en el "cierre definitivo de estas causas y el levantamiento de todas las medidas cautelares".

Caracas/El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó este miércoles de la absolución de los periodistas Luis López y Gabriel González, acusados de los presuntos delitos de instigación e incitación al odio y otros, lo que concluye un proceso judicial de más de dos años.

A través de una publicación en X, recordó que López fue detenido el 14 de junio de 2024 y González el 17 del mismo mes y año. Ambos fueron excarcelados el pasado 14 de enero con medidas cautelares, como prohibición de salida del país, y estaban pendientes de juicio.

A López le habían imputado los presuntos delitos de asociación para delinquir e instigación al odio, mientras que a González los de incitación al odio y asociación, indicó el SNTP.

"Ahora, en el contexto del diálogo y la exigencia de poner fin a los procesos judiciales contra periodistas, el tribunal emitió la sentencia absolutoria", subrayó el sindicado, en referencia a las negociaciones entre un grupo de ex diputados opositores y el chavismo que comenzaron formalmente en agosto pasado.

"Ahora, en el contexto del diálogo y la exigencia de poner fin a los procesos judiciales contra periodistas, el tribunal emitió la sentencia absolutoria"

Tras estas dos absoluciones, todavía quedan tres periodistas con causas abiertas –Jonathan Carrillo, Carlos Julio Rojas y Rory Branker– que deben presentarse periódicamente ante tribunales y continúan sujetos a restricciones derivadas de sus procesos, recordó el SNTP en una publicación el pasado lunes.

El SNTP insistió en el "cierre definitivo de estas causas y el levantamiento de todas las medidas cautelares".

Venezuela ocupó el último lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, según el informe difundido en marzo pasado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que analiza las condiciones para el ejercicio del periodismo en las Américas.

La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), anunció este miércoles que presentará un acuerdo unitario para articular este sector político de cara a la transición. También manifestó su deseo de que el actual proceso de diálogo entre el chavismo y un sector opositor conduzca a elecciones.

"Presentaremos al país y a María Corina Machado nuestras ideas para un Acuerdo de Unidad Nacional, que reúna al liderazgo democrático, las fuerzas políticas y distintos sectores de la sociedad alrededor de los grandes objetivos nacionales", dijo la PUD en un comunicado en redes sociales sin ofrecer detalles del acuerdo que planteará.

Indicó que su hoja de ruta está fundamentada en el plan de tres fases de Estados Unidos para Venezuela –estabilización, recuperación y transición–, luego de la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

Asimismo, reiteró su deseo para que el actual diálogo entre un grupo de exdiputados opositores y el chavismo, impulsado por Estados Unidos, "produzca resultados concretos y verificables".

Entre esos resultados destacó la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral que sea "independiente" y un cronograma electoral "cierto".

"Las elecciones libres justas y verificables son un vértice fundamental para consolidar este proceso. A mayor certeza sobre garantías, plazos y cronograma electoral mayor confianza para Venezuela", dijo el integrante de la PUD y miembro del partido Primero Justicia (PJ), Juan Carlos Caldera, en un vídeo.

"Las elecciones libres justas y verificables son un vértice fundamental para consolidar este proceso. A mayor certeza sobre garantías, plazos y cronograma electoral mayor confianza para Venezuela"

La oposición venezolana está dividida en distintos bloques en medio de sus diferencias estratégicas frente al chavismo, aunque los partidos más grandes y la mayoría de los líderes tradicionales están reunidos en la PUD, que apoya y reconoce el liderazgo de Machado.

La líder y premio nobel no forma parte de las negociaciones impulsadas por Estados Unidos, cuya delegación opositora encabeza la ex diputada Dinorah Figuera.

Semanas antes de que se iniciaran las conversaciones Machado había dicho que debía ser ella quien negociara con el Gobierno de la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para avanzar hacia la transición.

Figuera, de hecho, reconoció en junio haber tenido "diferencias" con la líder de la oposición a raíz de su regreso al país para abordar una agenda de trabajo con el Gobierno de Rodríguez y en atención a una invitación de Estados Unidos.

El pasado 15 de julio, los líderes Edmundo González Urrutia y Machado se reunieron de forma virtual con la PUD para evaluar la vía de diálogo, pero no trascendieron detalles públicos del encuentro.

El regreso de Machado a Venezuela, que sigue pendiente, fue objeto de burla para el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, este miércoles.

"¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga", dijo durante su programa televisivo ‘Con el Mazo Dando’.

Ya el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, había negado el viernes pasado que las autoridades venezolanas estén impidiendo el regreso de Machado, tras las denuncias hechas por su equipo, que coincidieron con el mismo día en que la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, se reunió con Donald Trump, al margen de la Asamblea General de la ONU. Cabello dijo que esas denuncias se hicieron como "un ataque a la sesión de la ONU".

"Venga a rendirle cuenta a su gente (…) siempre echándole la culpa a los demás de sus irresponsabilidades"

"Venga a rendirle cuenta a su gente (…) siempre echándole la culpa a los demás de sus irresponsabilidades", añadió el también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) e insistió en pedirle que regrese para ver "cómo van las cosas aquí".

Desde su salida de Venezuela el pasado diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Machado ha intentado regresar a su país en al menos siete oportunidades, según su equipo, que el día 22 denunció impedimentos para su llegada.

En la última semana, sectores opositores protestaron para pedir el regreso de la opositora que, antes de dejar el país, estuvo en la clandestinidad por casi un año para evitar ser detenida luego de denunciar un fraude electoral en las elecciones de julio de 2024, cuando fue proclamado Nicolás Maduro como presidente reelecto.

Cuando Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025, mediante una operación clandestina, lo hizo vía marítima con un equipo especial que partió de Curazao, según la información oficial.