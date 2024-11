Díaz-Canel se suma a la denuncia de "persecución política" contra Cristina F. Kirchner

La Habana/Un bloque de viejos aliados, entre los que se encuentra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, firmó una declaración de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. En el documento denuncian “la persecución política, mediática y judicial” que –aseguran– sufre la ex presidenta de Argentina, quien fue acusada de corrupción y sentenciada a seis años de cárcel, además de estar inhabilitada para ocupar cargos públicos.

De acuerdo con la agencia Prensa Latina, la rúbrica de Díaz-Canel se sumó a las de los presidentes Xiomara Castro, de Honduras y Luis Arce, de Bolivia; y la de los ex mandatarios Rafael Correa (Ecuador), Evo Morales (Bolivia), Ernesto Samper (Colombia) y Manuel Zelaya (Honduras), además de Álvaro García Linera, quien fuera vicepresidente boliviano, entre otros políticos.

Los aliados aseguran que la condena contra la ex presidenta Fernández de Kirchner (2007-2015) tiene como objetivo eliminarla de la vida política. “La causa es parte de un plan sistemático de persecución, articulada por sectores políticos, mediáticos y judiciales, cuyo fin es proscribirla e instalar discursos de odio y violencia”, subrayan.

Según el documento, desde sus inicios y durante el proceso, “la causa estuvo plagada de irregularidades procesales y legales que provocaron una grave afectación de las garantías constitucionales de la ex presidenta, en especial su derecho de defensa en juicio”.

Los firmantes aseguran que con el caso se promueve la persecución contra Fernández de Kirchner “desde los medios de comunicación hegemónicos”, y citan “el intento de magnicidio del 1 de septiembre de 2022” como su “consecuencia más dramática”.

Cristina Fernández de Kirchner en una reunión en 2019 con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. / Granma

El Tribunal Oral Federal 2 condenó en diciembre de 2022 a Fernández de Kirchner por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos por la causa conocida como “Vialidad”. Como parte del proceso, se investigaron las irregularidades en la concesión de 51 obras viales a compañías del empresario Lázaro Báez durante el Gobierno del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), y el de su esposa y sucesora, Cristina Fernández, en la provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.

El tribunal de alzada, compuesto por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, resolvió condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla penalmente responsable del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

En respuesta a la condena la ex presidenta dijo: “cuando sos mujer todo te lo hacen 20 veces más difícil y, si por algo me castigan, no solamente es por todo lo que hice, sino porque soy mujer también. No se bancan [no admiten] discutir con una mujer y que no puedan tener razón”.