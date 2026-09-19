Dinamarca y Groenlandia confirman el acuerdo con Trump, pero defienden su soberanía

Madrid/Los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia confirmaron este sábado que esperan firmar la próxima semana un acuerdo con Estados Unidos para reforzar la seguridad de la isla ártica, después de que el presidente Donald Trump anunciara que Washington tendrá el “control permanente” de su defensa. Sin embargo, ambos gobiernos insistieron en que el pacto respetará la soberanía del Reino de Dinamarca y el derecho de los groenlandeses a decidir su futuro.

El entendimiento, cuyos términos completos todavía no se han divulgado, podría firmarse durante la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, y deberá superar posteriormente los procedimientos parlamentarios necesarios para entrar en vigor.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, celebró la perspectiva de un acuerdo que fortalezca la seguridad común en el Ártico y el Atlántico Norte y que, al mismo tiempo, reconozca la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca, así como el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación.

Trump había anunciado el viernes en su red Truth Social que Estados Unidos alcanzó un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que otorga a Washington el “control permanente” sobre la seguridad de la isla

Por su parte, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, expresó su satisfacción por la proximidad de un entendimiento que, según afirmó, reconoce los intereses de la isla y su papel en la cooperación internacional. El ministro de Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, manifestó también su esperanza de que el período de incertidumbre dé paso a un acuerdo vinculante que refuerce la seguridad compartida dentro de la Otan y Europa, respetando los límites establecidos por Dinamarca.

Trump había anunciado el viernes en su red Truth Social que Estados Unidos alcanzó un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que otorga a Washington el “control permanente” sobre la seguridad de la isla y otras necesidades del territorio. El mandatario aseguró que su Administración comenzará “inmediatamente” a ampliar la presencia militar estadounidense y que ningún país considerado adversario podrá establecer bases, desplegar tropas o realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin autorización expresa de Washington.

El pacto concedería a Washington derechos permanentes de acceso, establecimiento de bases y sobrevuelo, además de prohibir la instalación de bases militares de países ajenos a la Otan. El acuerdo continuaría vigente incluso si Groenlandia se independizara de Dinamarca.

El anuncio llega después de meses de tensiones diplomáticas provocadas por las pretensiones de Trump de hacerse con Groenlandia

No obstante, todavía se desconoce el alcance jurídico del “control permanente” anunciado por Trump y si el documento concederá a Washington nuevas competencias sobre la política exterior o los recursos naturales del territorio. Dinamarca y Groenlandia no han confirmado públicamente todas las condiciones descritas por el presidente estadounidense.

La Otan expresó este sábado su respaldo al entendimiento, al considerar que contribuirá a reforzar la seguridad, la estabilidad y la cooperación en el Ártico.

Estados Unidos ya mantiene una presencia militar en Groenlandia mediante la base espacial de Pituffik, utilizada para misiones de alerta temprana de misiles, defensa antimisiles y vigilancia espacial. El nuevo acuerdo permitiría ampliar esa presencia en un territorio cuya posición geográfica resulta estratégica para la defensa de América del Norte.

El anuncio llega después de meses de tensiones diplomáticas provocadas por las pretensiones de Trump de hacerse con Groenlandia. A principios de año, el mandatario llegó a negarse a descartar el uso de la fuerza para tomar el control de la isla, lo que desencadenó una crisis con Copenhague y otros aliados europeos.

Con la firma prevista para la próxima semana, las tres partes esperan cerrar una disputa que ha puesto a prueba sus relaciones. El texto definitivo del acuerdo permitirá conocer hasta dónde llegan las facultades militares de Washington y cómo se compatibilizarán con la soberanía danesa y el derecho de Groenlandia a decidir su futuro.