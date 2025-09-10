Disparan al comentarista Charlie Kirk, aliado de Trump, en una universidad

Hay un sospechoso detenido pero las autoridades aún no desvelan su identidad

Los Ángeles/Washington/El comentarista y activista conservador Charlie Kirk, un gran aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido un disparo este miércoles mientras intervenía en un evento en la Universidad Utah Valley. Se encuentra en estado crítico y está siendo atendido en el Timpanogos Regional Hospital, ubicado en la ciudad de Orem, donde tuvo lugar el ataque.

Según varios videos que circulan en las redes sociales se puede ver a Kirk siendo herido de bala mientras hablaba sentado bajo una carpa ante un público abarrotado.

Agentes del FBI y de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) se encuentran desplegados en el campus, según informó en X este miércoles la fiscal general, Pam Bondi.

"Estamos monitoreando de cerca los informes sobre el trágico tiroteo que involucró a Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley. Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados", escribió el director del FBI, Kash Patel.

Kirk recibió un único disparo cuando participaba como ponente invitado en un acto de la universidad. "La policía está investigando el caso y el sospechoso se encuentra detenido", avanzó la universidad en una alerta. Sin embargo, las autoridades todavía no lo han identificado.

El ataque ocurrió frente a unas 2.000 personas presentes, según el excongresita Jason Chaffetz, que estaba en el evento.

JD Vance pidió oraciones para Kirk, a quien definió como "un hombre verdaderamente bueno y un padre joven"

Trump pidió una oración por su aliado político tras conocer la noticia. "Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!", escribió en la plataforma Truth Social.

También el vicepresidente, JD Vance, pidió oraciones para Kirk, a quien definió como "un hombre verdaderamente bueno y un padre joven".

"Estoy siguiendo de cerca la situación en la Universidad del Valle de Utah. Les pido que se unan a mí en oración por Charlie Kirk y los estudiantes allí reunidos", indicó por su parte el senador de EE UU por Utah, Mike Lee.

Nacido en octubre de 1993 en Illinois y padre de dos hijos, Kirk es un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil conservadora.

Kirk prestó su apoyo públicamente a Trump en varios de sus mítines de campaña del año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura.