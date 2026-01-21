Se duplica el número de cubanos en el examen de especialidad médica en España

Cuba es el quinto país con más aspirantes inscritos para presentar la prueba, por detrás de Colombia, Ecuador, Venezuela e Italia

Más de 7.000 expedientes se han resuelto, de un total de 10.000, en el último año y medio

La Habana/La lucha de los médicos residentes en España para destrabar el atasco burocrático del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que impide la homologación de sus títulos en plazos razonables, ha dado sus primeros frutos. En el último año, subió más del doble la cifra de licenciados de la Isla admitidos para hacer el examen MIR (Médico Interno Residente), al pasar de 221 a 467.

De acuerdo con una nota publicada este miércoles por el medio Con Salud, el decreto de 2022 que obliga a hacer el trámite de homologación vía electrónica ha favorecido que se agilicen los trámites. Según el doctor Guillermo Ponce, presidente de la Asociación de Médicos Cubanos en España, en 2027, la cifra de aspirantes de la Isla para el MIR va a superar la barrera de los 500 o 600 admitidos.

Por lo pronto, Cuba es el quinto país con más aspirantes inscritos para presentar la prueba, por detrás de Colombia (1.359), Ecuador (770), Venezuela (551) e Italia (521). En total, 5.999 médicos de todo el mundo presentarán el examen este 24 de enero, un alza de 12,19% (652 personas más), en comparación con los que lo hicieron el año pasado.

En cuanto a los cubanos que han comenzado o están en proceso para homologar su título, Ponce indica que más de 7.000 expedientes se han resuelto, de un total de 10.000, en el último año y medio.

Aunque la ley establece un máximo de seis meses para resolver ese trámite, el promedio ha sido de dos o tres años para realizar esta convalidación, aunque hay casos que duplican esa cifra. Ello pese a que, en el caso de los profesionales cubanos, el proceso debería ser ágil debido a que el plan de estudios es equiparable al que se imparte en España. Ante las demoras, incluso la Comisión Europea ha advertido varias veces a España y le ha recomendado que el proceso tome, a lo mucho, dos años.

Los médicos cubanos necesitan aportar cuatro documentos para homologar sus estudios en España: su título, una certificación de notas, su trayectoria laboral y un certificado que garantice que están habilitados para continuar ejerciendo su profesión, todo ello legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, según han denunciado los afectados, el mayor problema está en el país de origen. Los sanitarios aseguran que el Gobierno cubano les ha negado sistemáticamente el referente a su carrera profesional, lo que alarga los plazos.

Otro obstáculo que afrontan se presenta al inscribirse en el colegio profesional de la región donde vayan a ejercer, pues la sanidad en España es competencia de los gobiernos regionales.

Guillermo Ponce cuenta que, a mediados de 2024, todavía había expedientes con más de seis años de espera, y la media superaba los cuatro. “Ahora, en cambio, hay incluso algunos de 2025 que ya están resueltos, y de 2022 o 2023 solo quedan unos pocos por situaciones muy excepcionales”.

El presidente de la Asociación de Médicos Cubanos en España destaca que gran parte de este avance se debe a la voluntad de Francisco García Pascual, quien llegó en mayo de 2024 a la Secretaría General de Universidades. Ponce indica que se han reunido con él para exponer los casos con más dificultades. “En aquella primera reunión, presentamos cerca de 500 expedientes de todo tipo. En la última, que fue en el mes de noviembre, solo nos quedaban 73”, dice.

Agrega que el funcionario se ha abierto a dialogar y “ha reconocido los errores y cambiado los protocolos. Ellos tenían miles de dudas del funcionamiento de las universidades cubanas, que provocaba que por mil pequeñeces te echaran atrás el expediente”.

El trabajo que han realizado la Asociación de Médicos Cubanos en España o la plataforma Homologación Justa Ya ha sido fundamental para destrabar estos procesos. Han ejercido presión en redes sociales y a través de medios de comunicación, movilizaciones y han obligado a representantes del Ministerio de Universidades a sentarse a dialogar y escuchar la problemática.

Aunque no hay un número oficial de cuántos médicos de Cuba ejercen en España, la cifra alcanza los miles. La mayoría, dice Guillermo Ponce, dejan al país por la “situación insostenible” en la Isla. “No hay comida, no hay luz, no hay medicamentos. Ahora, por ejemplo, hay una epidemia de chikunguña, una infección tropical. Hay miles de casos y no tienen acceso a curarse”, lamenta.