La economía de Nicaragua retrocederá 3% en 2018 por la grave crisis

(EFE).- La grave crisis política que vive Nicaragua desde abril pasado cobrará otra víctima, la economía nicaragüense, que solo este año se calcula retrocederá 3% en su producto interno bruto (PIB), explicó el gerente general de la Bolsa de Valores de ese país, Gerardo Argüello.

El experto bursátil dijo a Efe que su país "está enfrentado a una situación muy difícil política y económica que se está traduciendo en una recesión muy fuerte en toda la economía".

"Las proyecciones hablan de un decrecimiento del uno, del tres, del cinco (%), no se sabe la verdad, porque no se sabe cómo va a terminar todo este año, pero sí le puedo decir: Las empresas en Nicaragua se están viendo enfrentadas a una baja sustantiva de sus ventas", apuntó.

Aclaró que "no está paralizada toda la economía, es decir, los productores siguen produciendo, las empresas siguen abiertas, la gente en el agro sigue produciendo su arroz, sus fríjoles, todo, pero obviamente hay un tema de crisis que nos está afectando a todos. Hay 250.000 desempleados nuevos, y eso tiene un impacto en la vida de todas las personas".

"Hay mucha gente queriéndose ir del país, es una situación trágica", sentenció.

La economía "no está paralizada, va a decrecer un tres%, vamos a tener (en 2018) un producto interno bruto que va a ser un 97% del año anterior, sigue moviéndose", pero en 2019 "si la situación política no se resuelve, será más crítica", explicó con más precisión el experto bursátil.

Gerardo Argüello adelantó que "hay sectores de la economía que están paralizados, como el turismo por ejemplo, el sector servicios, los restaurantes y otros sectores de la economía y eso impacta en otros sectores que sí están teniendo relativamente actividad".

"Es una crisis política que requiere una salida institucional que todavía no se ha logrado encontrar. Está confrontado el pueblo de Nicaragua en general contra el gobierno sin que se encuentre una salida institucional pacífica para resolver este conflicto", anotó.

Argüello recordó que la mesa de diálogo, que coordina la iglesia católica, es "la instancia que se cree que pueda encontrar una solución. La iglesia católica ha presentado un plan al Gobierno y no lo ha aceptado, no se ha discutido y hasta el momento no hay un plan viable sobre la mesa".

"Obviamente lo que todos los nicaragüenses desean es encontrar una salida pacífica y que se termine la violencia y que Nicaragua otra vez se enrumbe en la vía del desarrollo y el progreso, pero encontrar esa fórmula es lo que está difícil", reflexionó.

Argüello lamentó que "la violencia es cada vez más profunda, ya son 400 muertos, hay centenas de desaparecidos, secuestrados y no se le ve fin".

Consultado sobre el publicitado canal interoceánico de Nicaragua, dijo que "eso ya no es, tiene muchos años de ni siquiera tocarse en los medios de comunicación en Nicaragua. Creo que es un tema ya enterrado, por lo menos no se habla, no se sabe nada, no hay ningún tipo de información y se supone que eso ya no va".

Al menos 448 personas han muerto en 100 días de crisis en Nicaragua, desde que se iniciaron las protestas contra el presidente Daniel Ortega el 18 de abril pasado, informó ayer la no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).

En este mismo período 2.800 personas han resultado heridas, algunas con secuelas para toda la vida, y 595 se encuentran desaparecidas, detalló el secretario ejecutivo de la ANPDH, Álvaro Leiva.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.

