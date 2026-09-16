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EE UU acusa a dos cubanos y un venezolano de colaborar con una red rusa de asesinatos

Justicia

Uno de los cubanos es el mismo buscado por Lituania por reclutar agentes y ejecutar ataques en Europa

Oemis Romagoza Durruthy, buscado desde hace tiempo por Lituania, ahora está acusado también por EE UU.
Oemis Romagoza Durruthy, buscado desde hace tiempo por Lituania, ahora está acusado también por EE UU. / Facebook
EFE

16 de septiembre 2026 - 04:23

Washington/El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este martes a dos ciudadanos cubanos y uno venezolano de colaborar presuntamente con una red vinculada a los servicios de inteligencia rusos en una trama internacional de asesinatos y ataques terroristas, incluido un supuesto plan para matar a un disidente ruso en territorio estadounidense.

Los acusados son los cubanos Oemis Romagoza Durruthy, de 35 años, y Yaidel Delgado Suárez, de 35, y el venezolano Angel Eduardo Castro, de 22, además de los rusos Yuri Khrameev, de 63 años y antiguo coronel de los servicios de inteligencia rusos, y su hijo Kirill Khrameev, de 27 años y miembro del Servicio Federal de Seguridad.

El primero de ellos –alias "Dios"– es el mismo señalado por Lituania y buscado por Europol e Interpol como cabecilla de una red de captación de agentes para realizar ataques incendiarios en Europa.

Ahora, la acusación presentada en Nueva York lo acusa, junto a los cuatro restantes –todos en paradero desconocido–, de conspiración para financiar terrorismo.

Delgado Suárez y Castro reclutaron este verano a una persona residente en Estados Unidos para vigilar a un disidente ruso al que creían instalado en Washington

La acusación detalla que Delgado Suárez y Castro reclutaron este verano a una persona residente en Estados Unidos para vigilar a un disidente ruso al que creían instalado en Washington.

Los acusados le ofrecieron entre 1.000 y 1.500 dólares por fotografiar y grabar lugares relacionados con el objetivo y posteriormente 40.000 dólares por asesinarlo o hacerlo desaparecer. Los fiscales aseguran que Suárez también buscó a otras personas que pudieran ejecutar el encargo.

La Fiscalía acusa además a Yuri y Kirill Khrameev de haber intentado reclutar en 2025 a un ciudadano estadounidense para asesinar a otra persona en Lituania a la que señalaban por difundir información negativa sobre Rusia.

Tras rechazar el encargo, el ciudadano recibió una propuesta para incendiar un almacén o atacar una subestación eléctrica, según la acusación.

Los fiscales describen la organización como una red de los servicios de inteligencia rusos dedicada a perseguir a disidentes y realizar ataques contra países considerados aliados de Ucrania.

Yuri Khrameev, Delgado Suárez y Castro afrontan además un cargo de conspiración para cometer asesinato por encargo, que contempla una pena máxima de diez años.

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