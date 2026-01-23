EE UU acusa a políticos haitianos "corruptos" de utilizar las bandas para sembrar el caos

El Consejo de Transición de Haití inicia el proceso para destituir al primer ministro

Puerto Príncipe/Estados Unidos acusó este viernes a políticos "corruptos" de Haití de utilizar las criminales bandas armadas para sembrar el caso en el país, que entre enero y noviembre del año pasado registró más de 8.100 asesinatos en medio de una de las peores crisis de su historia.

En un comunicado, la embajada estadounidense en Haití apuntó que "la inestabilidad crónica" en Haití "no es consecuencia de ninguna deficiencia del carácter, la cultura o la Constitución haitiana".

Esta inestabilidad se debe, de acuerdo con Estados Unidos, a "los políticos haitianos corruptos que utilizan pandillas y otros grupos armados para sembrar el caos en las calles y luego exigen un papel en el gobierno alegando que son capaces de reducir el desorden que ellos mismos han provocado".

Para el país norteamericano, "solo se podrá alcanzar una estabilidad duradera cuando los dirigentes políticos obtengan su legitimidad del apoyo de los votantes, y no de su capacidad para sembrar el caos".

En este contexto, expresó su apoyo "indefectible" a la estabilidad y la seguridad en Haití, así como al primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé

En este contexto, expresó su apoyo "indefectible" a la estabilidad y la seguridad en Haití, así como al primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, después de que cinco de los siete miembros del Consejo Presidencial de Transición (CPT), cuyo mandato vence el próximo 7 de febrero, pidieran la renuncia del funcionario.

"Los miembros del CPT que han seguido este camino no son patriotas haitianos. Son delincuentes, al igual que las bandas con las que conspiran", concluyó la nota compartida en la cuenta de X de la embajada.

Este mismo viernes se informó desde Washington que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo una conversación telefónica con Fils-Aimé, a quien expresó su respaldo al frente del Gobierno y recordó que el CPT deberá disolverse el próximo 7 de febrero.

"El secretario Rubio enfatizó la importancia de su mandato como primer ministro de Haití para combatir las bandas terroristas y estabilizar la isla. La violencia actual causada por las bandas solo se puede detener con un liderazgo firme y consistente", detalló el Departamento de Estado en un comunicado.

"Estados Unidos se asegurará de que haya un alto costo para los políticos corruptos que apoyen a las bandas violentas y siembren el terror en Haití", advierte la nota.

Según las cláusulas de un acuerdo nacional firmado el 3 de abril de 2024, el CPT, investido el 25 de abril del mismo año, tenía como misión restablecer la seguridad en los territorios en poder de las bandas armadas, organizar elecciones generales inclusivas, honestas y democráticas, celebrar un referéndum sobre un proyecto de Constitución y favorecer la reanudación de las actividades económicas, puntos que no se han logrado hasta el momento.

"La decisión está tomada. Se están siguiendo los procedimientos normales para que se publique en la imprenta nacional"

Este mismo viernes, el organismo anunció que puso en marcha el proceso de destitución del primer ministro.

"La decisión está tomada. Se están siguiendo los procedimientos normales para que se publique en la imprenta nacional" la destitución, dijo en una rueda de prensa el asesor presidencial, Edgard Leblanc Fils, un día después de que se informara de que cinco de los siete miembros con derecho a voto del Consejo pidieron la salida de Fils-Aimé y EE UU rechazara esta iniciativa.

Se tomó "por mayoría cualificada para cambiar al actual primer ministro y sustituirlo por un primer ministro del Gobierno interino con un plazo máximo de 30 días", declaró Leblanc Fils, quien afirmó que el sustituto de Fils-Aimé será miembro del actual Gobierno.

"Se ha tomado una decisión. Y se acabó", insistió en la rueda de prensa celebrada en la Villa d'Accueil, en Puerto Príncipe, donde opera el Consejo Presidencial.

Sobre el apoyo expresado por varios actores de la comunidad internacional, incluido EE UU, al primer ministro Fils-Aimé, Leblanc Fils dijo que "en las redes sociales se ven mensajes de representantes de la comunidad internacional sin mucho respeto por el pueblo haitiano".

"Nuestros queridos amigos de la comunidad internacional tendrán que tomar nota de nuestras decisiones y acompañarnos siguiendo las orientaciones que definimos para el futuro, de manera que tengamos otro país", agregó.

En la rueda de prensa también participó el asesor presidencial, Leslie Voltaire, quien confirmó la disolución del CPT el 7 de febrero próximo.

"Hay gente que no lo ha entendido bien. Pero el 7 de febrero, el CPT se irá"

"Nos iremos el 7 de febrero. Hay gente que no lo ha entendido bien. Pero el 7 de febrero, el CPT se irá", afirmó tiempo que criticó el hecho de que los actores políticos no hayan logrado una fórmula única para sustituir este organismo a partir de ese día.

El CPT está compuesto por nueve miembros, siete con derecho a voto y dos observadores. Fue investido el 25 de abril de 2024 con la misión de restablecer la seguridad en los territorios en poder de las bandas armadas, organizar elecciones generales inclusivas, honestas y democráticas, celebrar un referéndum sobre un proyecto de Constitución y favorecer la reanudación de las actividades económicas, puntos que no se han logrado hasta el momento.

La violencia armada en Haití, sumido desde hace años en una severa crisis, se ha intensificado en las zonas urbanas y periurbanas, donde las pandillas utilizan armas de gran calibre y llevan a cabo ataques coordinados en varios frentes.

Las autoridades han previsto la celebración de la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 30 de agosto de 2026.

Las últimas elecciones presidenciales se celebraron en 2016, cuando resultó elegido Jovenel Moïse, asesinado en 2021.

La violencia armada en Haití, sumido desde hace años en una severa crisis, se ha intensificado en las zonas urbanas y periurbanas, donde las pandillas utilizan armas de gran calibre y llevan a cabo ataques coordinados en varios frentes.