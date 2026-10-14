EE UU acusa a una red de trabajadores norcoreanos de generar ingresos para Pyongyang

"Las amenazas que plantean Estados como Corea del Norte nos recuerdan crudamente que nuestros adversarios no escatimarán esfuerzos", dijo el FBI.

La operación incluyó dos detenciones y la incautación de unos 187 dispositivos electrónicos, con registros en decenas de localidades del estado de Texas

Madrid/El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha informado de que al menos dos personas han sido detenidas y cientos de dispositivos han sido incautados en el marco de una operación contra una red de supuestos trabajadores informáticos norcoreanos que recaudaban dinero para las autoridades de Corea del Norte.

En un comunicado, el Gobierno estadounidense ha indicado que esta supuesta red ayudaba a los trabajadores a encontrar trabajo en unas 70 empresas estadounidenses, en las que generaban ingresos que luego iban destinados a Pyongyang. Las autoridades calculan que la red generó alrededor de tres millones de dólares.

La operación ha sido realizada en decenas de localidades del estado de Texas, en el sur del país, que eran utilizadas para presuntamente guardar los ordenadores utilizados para realizar estos trabajos. En total, las fuerzas de seguridad se han incautado de 187 ordenadores.

"El régimen de Corea del Norte utiliza sus esquemas generalizados de trabajadores informáticos para recaudar fondos destinados a diversos fines ilícitos, incluido el desarrollo de armas que, en última instancia, podrían atacar a Estados Unidos o a sus aliados", ha afirmado el fiscal general adjunto de Seguridad Nacional, John A. Eisenberg.

Las autoridades calculan que la red generó alrededor de tres millones de dólares

"Estas maniobras amenazan la seguridad de los sistemas informáticos y los datos de los empleadores estadounidenses engañados, además de dejar innumerables víctimas de robo de identidad. La División de Seguridad Nacional (NSD), junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, utilizará todas las herramientas disponibles para localizar a quienes ayuden a Corea del Norte y proteger nuestra seguridad nacional", ha aclarado.

El fiscal David M. Toepfer ha alertado de que "las amenazas que plantean Estados como Corea del Norte nos recuerdan crudamente que nuestros adversarios no escatimarán esfuerzos para explotar la fortaleza económica de nuestra nación con el fin de impulsar y alimentar sus propias agendas nefastas".

"Agradecemos a la oficina del FBI en Cleveland su increíble labor y perseverancia para frenar a estos actores maliciosos. Estas acusaciones sirven como una advertencia urgente para que todas las empresas estadounidenses mantengan la vigilancia en sus procesos de contratación", ha sostenido.

Por su parte, el subdirector de la División Cibernética del FBI, Brett Leatherman, ha acusado a Corea del Norte de "seguir utilizando trabajadores informáticos de forma remota y con identidades robadas para infiltrarse en empresas estadounidenses y generar ingresos para el régimen y sus programas de armamento".