EE UU acusa a un soldado de lucrarse con información clasificada sobre la captura de Maduro

Gannon Ken Van Dyke, que participó en la planificación y ejecución del operativo, ha obtenido unos 400.000 dólares en Polymarket

Nueva York/El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este jueves a un soldado de usar información clasificada sobre la captura del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, para hacer apuestas con las que ganó unos 400.000 dólares.

El soldado, Gannon Ken Van Dyke, de 38 años, participó en la planificación y ejecución del operativo que llevó a la captura de Maduro el pasado 3 de enero, y usó la información para lucrarse en Polymarket, uno de los principales mercados de predicciones, según un comunicado.

Van Dyke, que estaba estacionado en una base militar en Carolina del Norte, hizo 13 apuestas entre el 27 de diciembre y el 2 de enero de 2026 y "dio los pasos para ocultar su identidad como el 'trader' en los mercados relacionados con Maduro y Venezuela", agrega la nota.

El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, que encabeza el caso, destacó que las acciones del soldado fueron "claramente tráfico de información privilegiada (insider trading)" y advirtió de que los mercados de predicciones no son un "refugio" para esa lacra.

El soldado ganó mucho dinero respondiendo "sí" a posiciones sobre si el líder chavista estaría "fuera" antes del 31 de diciembre de 2026, entre otras

El soldado, sujeto a acuerdos de confidencialidad, estuvo involucrado en la llamada "Operación Resolución Absoluta" desde el 8 de diciembre de 2025.

El día 26 fue cuando creó una cuenta en Polymarket y empezó a hacer apuestas relacionadas con Maduro y Venezuela por valor de 33.000 dólares, respondiendo "sí" a posiciones sobre si el líder chavista estaría "fuera" antes del 31 de diciembre de 2026, entre otras.

El presidente de EE UU, Donald Trump, preguntado por la prensa, dijo no conocer la noticia pero recordó el caso del jugador de béisbol Pete Rose, que fue vetado de la liga MLB precisamente por "apostar sobre su propio equipo", en palabras del mandatario.

El hombre está acusado de tres delitos de violar la Ley de Intercambio de Productos Básicos, uno de fraude electrónico y otro de transacción monetaria ilegal, con sentencias máximas que varían entre 10 y 20 años de prisión por cada cargo, si es declarado culpable.