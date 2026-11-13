EE UU afirma que la suspensión de los despegues aéreos no se debe a un ataque terrorista

Vista de aviones que no pueden despegar por órdenes de las autoridades de Estados Unidos en un aeropuerto, este 13 de noviembre de 2026, en Las Vegas.

La decisión ha provocado más de 10.000 retrasos y unos 1.700 vuelos cancelados en todo el país

Washington/El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró este viernes que la orden de suspender los despegues en aeropuertos de todo el país no responde a ningún ataque terrorista y que se debe a "una interrupción en las telecomunicaciones".

"No hay motivo para que el público sienta temor ni se preocupe por sus seres queridos; esto no es otro 11 de septiembre (en referencia a los atentados contra Estados Unidos de 2001)", explicó Wayne a medios congregados en la Casa Blanca.

"La gente parte de esa suposición porque fue la última vez que tuvimos una paralización de vuelos a nivel nacional. Esto es una interrupción en las telecomunicaciones; es algo muy distinto", declaró.

La suspensión ha provocado este viernes más de 10.000 retrasos y unos 1.700 vuelos cancelados en todo el país, según muestran webs especializadas de rastreo.

"La gente parte de esa suposición porque fue la última vez que tuvimos una paralización de vuelos a nivel nacional"

A las 18.30 hora de la costa este, unas dos horas y media después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) anunciara que los despegues se paralizaron a escala nacional de manera indefinida, la web Flightaware indicaba que más de 10.500 sufren retrasos en Estados Unidos.

Los aeropuertos más afectados son el de Chicago (436 cancelaciones), el Dallas-Fort Worth (417), el de Denver (392), el de Atlanta (384) y el de Charlotte (374).

A su vez, FlightRadar24 indicaba en un mensaje en X que las cancelaciones de vuelos «ya superan las 1.700 y siguen aumentando rápidamente» y que la ciudad de Chicago lidera también con 229 vuelos suspendidos.

Le siguen dos de Nueva York, LaGuardia (205 cancelaciones) y JFK (189), además del de Atlanta (153) y el de San Francisco (108).

Distintos medios locales y webs de rastreo han confirmado por otra parte que, tras la suspensión, se ha permitido despegar a vuelos que no tenían previsto sobrevolar territorio continental estadounidense, como por ejemplo, aviones que partieron de la costa este con destino al otro lado del Atlántico, o aquellos que volaban a Hawái o a Asia desde aeropuertos en la costa oeste.

Se ha permitido despegar a vuelos que no tenían previsto sobrevolar territorio continental estadounidense

Aunque aún no hay cifras oficiales, se cree que está suspensión de despegues puede afectar a cientos de miles de pasajeros en todo Estados Unidos.

La FAA ordenó la tarde del viernes detener el tráfico aéreo de salida en todos los aeropuertos del país debido a un problema de comunicación que afecta a los centros de control, según indicó el secretario de Transporte, Sean Duffy.

La FAA explicó a través de una notificación del Centro de Mando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo que debido a "circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad" se decreta la suspensión de los despegues en los aeropuertos estadounidenses.

Duffy explicó previamente en un mensaje en X que la suspensión responde a "un problema de comunicación que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta" y que los técnicos de la FAA están investigando la incidencia.

El sistema de control aéreo estadounidense arrastra problemas de infraestructura obsoleta que, según el propio Duffy, hacen urgente su modernización tecnológica.

La suspensión de las operaciones aéreas provocó importantes alteraciones en los aeropuertos canadienses

La de este viernes es la tercera suspensión general de despegues en Estados Unidos en lo que va de siglo, la primera fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la segunda se registró en enero de 2023 por un fallo del sistema de avisos a los pilotos.

A su vez, la suspensión de las operaciones aéreas en Estados Unidos provocó este viernes importantes alteraciones en los aeropuertos canadienses, con al menos 89 vuelos cancelados y otros 170 retrasados en Toronto, Montreal y Vancouver.

Según datos de la plataforma de seguimiento aéreo FlightAware, consultados hacia las 17.30 hora local, el aeropuerto internacional Pearson de Toronto, el más importante de Canadá, registraba 45 cancelaciones y 91 retrasos en sus conexiones con Estados Unidos.

En Vancouver, las cancelaciones ascendían a 25 y los retrasos a 40, mientras que el aeropuerto internacional de Montreal-Trudeau contabilizaba 19 vuelos cancelados y otros 39 retrasados.

Estas cifras incluyen incidencias que no necesariamente están relacionadas con el fallo estadounidense.