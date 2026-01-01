EE UU anuncia sanciones contra cuatro empresas por transportar crudo venezolano

Washington/Estados Unidos endureció su ofensiva contra Venezuela con nuevas sanciones al sector petrolero y una escalada militar en el Caribe y el Pacífico que ha reavivado las tensiones con el Gobierno de Nicolás Maduro. El Departamento del Tesoro sancionó a cuatro empresas vinculadas al transporte de crudo venezolano y ordenó el bloqueo de varios petroleros que, según Washington, forman parte de una red utilizada para evadir restricciones y financiar al Ejecutivo venezolano.

Las autoridades estadounidenses identificaron como bienes bloqueados a los buques Nord Star, Rosalind -también conocido como Lunar Tide-, Della y Valiante. Esto implica que no pueden ser utilizados ni comercializados sin autorización federal, aunque no pasan a ser propiedad del Estado estadounidense. La medida se suma a otras sanciones adoptadas en diciembre contra familiares y personas cercanas a Maduro, en una estrategia que busca limitar los ingresos petroleros de Caracas. Además, el presidente Donald Trump reiteró que su Gobierno confiscará petroleros sancionados que transporten crudo venezolano, algo que ya ocurrió en dos casos recientes.

La presión económica avanza en paralelo a una campaña militar sin precedentes en la región

La presión económica avanza en paralelo a una campaña militar sin precedentes en la región. Desde agosto, Estados Unidos desplegó buques y aeronaves en el Caribe y luego extendió sus operaciones al Pacífico oriental, con el argumento de combatir el narcotráfico. Según cifras oficiales, al menos 35 embarcaciones han sido destruidas y más de cien personas han muerto en ataques contra lanchas rápidas y submarinos artesanales. Washington atribuye estas operaciones a redes vinculadas al Tren de Aragua, al llamado Cartel de los Soles y a grupos armados colombianos.

A finales de año, Trump afirmó que Estados Unidos había destruido una “gran instalación” en un muelle utilizado para el narcotráfico, sin precisar su ubicación. Días después, el diario The New York Times informó que la Agencia Central de Inteligencia llevó a cabo un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela, lo que marcaría la primera operación conocida de este tipo dentro del país.

En este contexto, Maduro cerró el año con un discurso centrado en la defensa y la soberanía. Desde el Palacio de Miraflores, afirmó que 2026 será un año para fortalecer el desarrollo técnico y militar y garantizar la protección del territorio frente a lo que calificó como amenazas imperiales. Aseguró que el país está resguardado por la unión entre policías y militares, defendió el control de los recursos nacionales y planteó como objetivos superar el rentismo y consolidar una nueva democracia.