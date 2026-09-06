EE UU ataca tres petroleros iraníes y eleva la tensión en el estrecho de Ormuz

Redacción Internacional/El Ejército de EE UU atacó este sábado a tres petroleros iraníes después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) lanzara misiles balísticos contra dos buques de guerra de la Armada estadounidense que patrullaban las aguas de la región, según informó el Comando Central de EE UU (Centcom).

En un comunicado, el Centcom detalló que un portaaviones y un destructor lanzamisiles de Estados Unidos “lograron esquivar con éxito múltiples ataques iraníes” y que ningún miembro del personal estadounidense resultó herido.

Tras estos ataques, el Ejército estadounidense “inutilizó de forma permanente” los petroleros del CGRI M/T Downy, frente a la costa de la isla de Kharg, en el golfo Pérsico, y el M/T Stark 1, cerca de Jask, en el golfo de Omán.

Asimismo, el Centcom aseguró que los tres petroleros atacados forman parte de una red clandestina valorada en miles de millones de dólares que financia al CGRI y a sus aliados regionales, y que Irán no dispone de medios para defenderlos.

“Que el mensaje al CGRI quede claro: si disparáis contra dos de nuestros buques, os impondremos un coste económico aún mayor, hundiendo tres de los vuestros"

“Que el mensaje al CGRI quede claro: si disparáis contra dos de nuestros buques, os impondremos un coste económico aún mayor, hundiendo tres de los vuestros. No dudaremos en defender a las fuerzas estadounidenses y, si es necesario, destruir la limitada y vulnerable flota petrolera de Irán”, expresó el almirante Brad Cooper, comandante del Centcom, en el comunicado.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó que atacó este sábado a tres barcos petroleros en “rutas no autorizadas” en el estrecho de Ormuz y tres embarcaciones vinculadas a EE UU en “otras áreas”, según informó la agencia iraní Fars. Irán afirmó posteriormente que esos ataques formaban parte de su respuesta a las acciones estadounidenses contra los petroleros.

Además, la Guardia Revolucionaria informó de un ataque contra un dron naval de EE UU cuando intentaba entrar en aguas “protegidas” por el cuerpo militar de élite en el estrecho de Ormuz.

Según la radiotelevisión estatal iraní IRIB, la Armada de la República Islámica advirtió a todos los buques en el golfo Pérsico o cerca del estrecho de Ormuz que “se abstengan de realizar cualquier movimiento sospechoso destinado a transitar por vías marítimas no autorizadas. De lo contrario, serán atacados”.

Los nuevos ataques de EE UU contra petroleros iraníes se producen mientras se disparan los precios de los combustibles debido a la guerra

Los nuevos ataques de EE UU contra petroleros iraníes se producen mientras se disparan los precios de los combustibles debido a la guerra, iniciada hace ya más de seis meses, y que ha interrumpido el tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transitaba alrededor del 20 % de los líquidos petrolíferos consumidos en el mundo antes del conflicto.

En su caso, el precio promedio de la gasolina en EE UU registró un máximo histórico para un fin de semana del Día del Trabajo de unos 4,14 dólares por galón (3,785 litros), según datos de la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

La organización relacionó esta subida de los precios con “la persistente volatilidad en el estrecho de Ormuz, que ha impulsado el precio del crudo hasta el rango de los 90 dólares por barril”.

“La responsabilidad de las consecuencias de la continuación de las acciones agresivas e intervencionistas de EE UU en la región recaerá sobre el régimen estadounidense"

Irán condenó este sábado los ataques estadounidenses contra tres de sus petroleros y advirtió de que, si se repiten estas agresiones, responderá “de manera más severa que antes” contra buques de EE UU en la región.

El Ministerio de Exteriores iraní “condenó enérgicamente” los ataques contra “mercantes iraníes en el golfo Pérsico y el mar de Omán” este sábado y los consideró una violación de la Carta de Naciones Unidas y un “crimen de guerra”.

“La responsabilidad de las consecuencias de la continuación de las acciones agresivas e intervencionistas de EE UU en la región recaerá sobre el régimen estadounidense y sus cómplices y socios”, indicó la cartera en un comunicado.

Por su parte, el portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfaghari, advirtió de consecuencias militares si continúan los ataques contra los buques iraníes, así como el cerco contra sus puertos.

“Si continúan las provocaciones y las interferencias contra los buques iraníes, junto con el bloqueo marítimo de Irán, los ataques de Irán contra los buques militares estadounidenses en la región se intensificarán”, avisó Zolfaghari en un comunicado recogido por medios iraníes.

Los ataques estadounidenses de este sábado se producen después de que esta semana Washington lanzara los ataques más duros en más de un mes contra la República Islámica

Los ataques estadounidenses de este sábado se producen después de que esta semana Washington lanzara los ataques más duros en más de un mes contra la República Islámica, que causaron 19 muertos, entre ellos cuatro personas que asistían a una boda.

Teherán respondió con bombardeos contra Kuwait, Jordania, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, según informaron las autoridades y medios iraníes.

Irán bloqueó el estrecho de Ormuz tras el comienzo de la guerra, el 28 de febrero, y ha convertido el bloqueo en una de sus principales medidas de presión en el conflicto, ya que ha logrado paralizar gran parte de las exportaciones de petróleo, exige que los buques que lo quieran cruzar obtengan su permiso y ataca a buques que tratan de saltarse su bloqueo.

EE UU ha establecido un cerco naval contra los puertos y buques iraníes y en las últimas semanas ha tratado de restablecer parte del tráfico marítimo a través del estrecho mediante rutas alternativas.