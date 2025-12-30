EE UU atacó con drones de la CIA un puerto en Venezuela, según el 'New York Times'

Los ataques de EE UU ya han dejado 107 víctimas mortales en el Caribe.

Trump dice que habló "muy recientemente" con Maduro, pero que la llamada fue infructuosa

Washington/La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela, en lo que constituye la primera operación estadounidense conocida dentro del país, informó este lunes el New York Times.

Según el diario, el ataque tuvo como objetivo un muelle que funcionarios estadounidenses creen era utilizado por la banda transnacional Tren de Aragua para almacenar narcóticos y preparar su traslado en embarcaciones.

Las fuentes, bajo anonimato, indicaron que no había personas en el lugar en el momento del impacto y que no se registraron víctimas mortales.

El presidente, Donald Trump, confirmó el lunes que Estados Unidos fue responsable del ataque, aunque se negó a detallar cómo se ejecutó o quién lo llevó a cabo.

"Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan las drogas en los barcos", dijo el republicano a periodistas en su recinto privado de Florida, Mar-a-Lago.

El Gobierno venezolano no comentó directamente la operación, mientras que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, denunció una serie de acciones de "acoso, amenazas y ataques".

De acuerdo con el New York Times, la operación marca una intensificación de la campaña de presión de la Administración Trump contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que hasta ahora se había limitado a acciones en aguas internacionales contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico.

El Pentágono ha desplegado drones MQ-9 Reaper en la región como parte de esa estrategia, añadió el diario.

Desde hace varias semanas, Trump lleva advirtiendo de que, en el marco de su campaña de presión contra la Administración de Nicolás Maduro, Washington iba a comenzar a atacar objetivos en tierra.

Precisamente este lunes el Comando Sur de Estados Unidos atacó una nueva lancha supuestamente asociada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, matando a los dos tripulantes de la nave.

El video del ataque fue difundido en la cuenta oficial de X del Comando Sur, dependencia que asegura que en el ataque dos tripulantes masculinos denominados como "narcoterroristas" fueron asesinados cuando navegaban por aguas internacionales.

Como en sus ataques más recientes, las fuerzas armadas de Estados Unidos agregaron que el ataque fue autorizado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Estados Unidos ha eliminado más de 30 lanchas durante operativos similares y matado a más de un centenar de personas sin revelar su identidad o la cantidad de narcóticos que los buques transportaban.

La campaña militar de Estados Unidos en aguas internacionales, específicamente en el Pacífico Oriental, fue cuestionada por una denuncia de una familia colombiana representada por el abogado del presidente del país suramericano, Gustavo Petro, quienes aseguran que un pescador falleció en uno de estos operativos ejecutados en septiembre.

El nuevo ataque sucedió una semana después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, "sería inteligente" si dejara el poder y además también arremetió contra Petro, calificándolo como un "alborotador".

Ayer, Trump aseguró que habló "muy recientemente" con Maduro, pero que la llamada telefónica no sirvió para rebajar la presión de Washington. "Hablé con él. Muy recientemente. Pero no salió mucho de eso", dijo.