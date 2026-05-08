EE UU busca quitarle la nacionalidad a Víctor Manuel Rocha, espía al servicio de Cuba

El Departamento de Justicia afirma que quiere “impulsar el mayor número de procesos de desnaturalización de la historia”

Madrid/El Departamento de Justicia de EE UU ha iniciado un proceso para retirarle la ciudadanía estadounidense a Victor Manuel Rocha, el ex diplomático condenado por actuar durante décadas como agente encubierto del régimen cubano, mientras servía como diplomático en la política exterior de Washington.

La demanda civil, presentada este jueves en un tribunal federal del sur de Florida, sostiene que Rocha obtuvo la naturalización de forma fraudulenta, al ocultar que ya colaboraba con la inteligencia cubana cuando se convirtió en ciudadano estadounidense en 1978.

“Víctor Manuel Rocha no era un agente de bajo nivel. Fue un ex embajador de Estados Unidos y alto funcionario del gobierno que admitió que sirvió en secreto al régimen cubano durante décadas”, dijo en un comunicado el fiscal federal Jason Reding Quiñones del Distrito Sur de Florida.

La cuestión en este caso es "completar el trabajo", afirmó Quiñones. “Una persona que sirve en secreto a la Cuba comunista no debe conservar el privilegio de la ciudadanía estadounidense, incluso incluso aunque esté en prisión”.

Una persona que sirve en secreto a la Cuba comunista no debe conservar el privilegio de la ciudadanía estadounidense

Rocha, de 75 años y nacido en Colombia, trabajó para el Departamento de Estado entre 1981 y 2006, ocupó puestos en la sección de intereses de EE UU en La Habana, en la embajada en Argentina y en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, además de desempeñarse como embajador en Bolivia entre 2000 y 2002.

Las autoridades estadounidenses lo arrestaron en diciembre de 2023 tras una operación encubierta del FBI. Durante meses, un agente infiltrado se hizo pasar por representante de la Inteligencia cubana y grabó conversaciones en las que Rocha elogiaba a Fidel Castro, se refería a EE UU como “el enemigo” y admitía haber trabajado clandestinamente para La Habana durante más de cuatro décadas.

Las supuestas actividades de espionaje de Rocha en nombre de Cuba comenzaron en 1973, cinco años antes de que se convirtiera en ciudadano estadounidense.

“Rocha no calificaba para la naturalización por varias razones, entre ellas, que cometió actos ilegales, dio falso testimonio durante su examen de naturalización y no estaba apegado a los principios de la Constitución de EE UU”, declaró el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.

Cualquier persona que haya mentido durante el proceso de naturalización para afianzarse en este país enfrentará todo el peso del Departamento de Justicia

En abril de 2024, Rocha se declaró culpable de conspirar para actuar como agente de un gobierno extranjero y de fraude contra EE UU. Como parte del acuerdo judicial, aceptó cooperar con las autoridades estadounidenses. Fue condenado a 15 años de prisión, la pena máxima, pactada con la Fiscalía. El Departamento de Justicia definió entonces el caso como “una de las infiltraciones más altas y prolongadas” de un agente extranjero dentro del Gobierno estadounidense.

Aunque el proceso de desnacionalización no es habitual en EE UU, esta acción judicial contra Rocha sucede en medio de una campaña promovida por la Administración de Donald Trump contra ciudadanos que hayan sido acusados de fraude, terrorismo o delitos graves. El Departamento de Justicia ha identificado ya a cientos de personas susceptibles de perder la ciudadanía.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump y del fiscal general interino Todd Blanche, el Departamento está impulsando el mayor número de procesos de desnaturalización de la historia. Nos estamos moviendo a gran velocidad para garantizar que los estafadores rindan cuentas y sean procesados en la mayor medida posible”, declaró a NBC News un portavoz del Departamento de Justicia.

“Nuestra misión es clara: desenmascarar a estos impostores y preservar la integridad del proceso de naturalización para quienes respetan nuestras leyes”, afirmó el fiscal general adjunto Brett Shumate en el comunicado oficial. “Cualquier persona que haya mentido durante el proceso de naturalización para afianzarse en este país enfrentará todo el peso del Departamento de Justicia”.