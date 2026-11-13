EE UU cifra en 400 millones de dólares el robo norcoreano de criptomonedas en 18 meses

El FBI señaló que ha incautado más de 900 grabaciones de cámaras web de víctimas de esta operación.

Los hackers atraen a sus víctimas mediante invitaciones a videollamadas enviadas desde cuentas de contactos reales que previamente han sido pirateadas

Washington/El FBI informó este jueves que un grupo de hackers patrocinados por el Estado de Corea del Norte habrían robado más de 400 millones de dólares en criptomonedas durante los últimos 18 meses mediante una modalidad de fraude que utiliza videos de cámaras web grabados en secreto.

"Los actores cibernéticos norcoreanos han utilizado el esquema FaceStealer para atacar agresivamente a personas de los sectores de las criptomonedas y la Web3", afirmó Brett Leatherman, director de operaciones de la división cibernética del FBI, en un comunicado.

Según las autoridades, los hackers atraen a sus víctimas mediante invitaciones a videollamadas enviadas desde cuentas de contactos reales que previamente han sido pirateadas.

Una vez iniciada la reunión, reproducen grabaciones de personas conocidas por el objetivo y simulan errores técnicos para convencerlo de descargar programas que, en realidad, instalan 'software' malicioso

Una vez iniciada la reunión, reproducen grabaciones de personas conocidas por el objetivo y simulan errores técnicos para convencerlo de descargar programas que, en realidad, instalan software malicioso en sus dispositivos.

Los atacantes también utilizan videos manipulados con inteligencia artificial para hacerse pasar por personalidades influyentes de los sectores de las criptomonedas y la tecnología blockchain.

El FBI señaló que ha incautado más de 900 grabaciones de cámaras web de víctimas de esta operación y advirtió de que los hackers han comenzado a dirigir sus ataques contra desarrolladores y colaboradores de programas de código abierto, con el objetivo de acceder a sus redes y sistemas informáticos.

Las autoridades estadounidenses han advertido en anteriores ocasiones de que Corea del Norte utiliza el robo de criptomonedas y otros activos digitales como fuente de ingresos para financiar al régimen y sus programas de armamento, mediante operaciones informáticas dirigidas contra empresas y plataformas del sector financiero.