EE UU deportó a más de seis mil migrantes irregulares nicaragüenses en lo que va de 2025

Al mismo tiempo, exige a la dictadura Ortega-Murillo la liberación inmediata de "todos los presos políticos"

San José/Estados Unidos deportó en lo que va de año a 6.059 migrantes nicaragüenses que se encontraban en situación migratoria irregular en el país norteamericano, informaron este viernes fuentes diplomáticas.

Los más de seis mil migrantes nicaragüenses llegaron a Managua entre enero y noviembre de este año a bordo de 54 vuelos, incluido un avión C-17 de la Fuerza Aérea estadounidense, dijo un portavoz del Departamento de Estado de EE UU a la plataforma nicaragüense en el exilio Despacho 505.

Los vuelos con repatriados aterrizaron en el aeropuerto internacional de Managua sin cobertura oficial ni anuncios por parte del Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, pese a que mantienen una retórica "antiimperialista".

"Los nicaragüenses deben saber que Estados Unidos está aplicando con firmeza sus leyes migratorias. Si intentas cruzar ilegalmente, serás detenido y serás expulsado", ha advertido la embajada estadounidense en Nicaragua a través de sus redes sociales.

"Los extranjeros ilegales deben regresar voluntariamente a sus país de origen. Informe a sus amigos y familiares: la aplicación CBP Home es la mejor opción para evitar el arresto, la detención y la deportación forzosa y podría ayudarles a tener más posibilidades de regresar a EE UU de forma legal en el futuro", ha dicho.

El pasado 2 de junio, Ortega comparó las redadas migratorias que ocurren en Estados Unidos con las persecuciones que hacía la Alemania nazi contra los judíos, y anunció que seguirán recibiendo a los migrantes nicaragüenses que sean deportados de ese país.

"Esto es como las persecuciones que hacían los nazis buscando cómo cazar a los israelitas en los diferentes países europeos que tenían ocupados", declaró Ortega en un acto con militares en Managua, donde acusó a la Administración de Donald Trump de realizar contra los migrantes irregulares "una persecución brutal, inhumana, que no tiene nada de democrática, ni de cristiana, sino que es un comportamiento fascista".

El dirigente sandinista, de 80 años y en el poder desde 2007, expresó entonces su "solidaridad con todos esos hermanos perseguidos" en Estados Unidos, "y en particular con los hermanos nicaragüenses", a los que les retiraron el parole, un permiso temporal humanitario estadounidense para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que beneficia a más de medio millón de personas.

Ortega aseguró que ese tipo de migrantes "tienen siempre abiertas las puertas de Nicaragua".

Estados Unidos, por su parte, exigió este viernes al régimen nicaragüense la liberación inmediata de "todos los presos políticos", que, según organismos, son al menos 62, y advirtió que los "están vigilando".

"En estas fiestas, demasiados nicaragüenses verán en sus mesas asientos vacíos donde deberían estar sus seres queridos, mujeres y hombres detenidos injustamente o desaparecidos arbitrariamente por la dictadura Murillo-Ortega", criticó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos a través de su cuenta en X.

Al menos 62 opositores y críticos con el Gobierno de Nicaragua siguen en las cárceles de ese país, incluidos 18 adultos mayores y 28 en condición de "desaparición forzada", denunció en la víspera el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

EE UU evalúa imponer una subida del 100% de aranceles a Nicaragua y su posible expulsión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana

Entre los privados de libertad se encuentran el ex comandante de la revolución sandinista Henry Ruiz, confinado en su casa por la Policía de Nicaragua desde el 8 de marzo pasado, así como el antiguo asesor de Ortega y general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero.

También los dirigentes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, que forman parte de los 18 adultos mayores, y los militares en retiro Carlos Brenes, Víctor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, entre otros.

Actualmente el Gobierno de EE UU evalúa imponer una subida del 100% de aranceles a Nicaragua y su posible expulsión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, tras determinar que el país centroamericano mantiene políticas "irrazonables" de derechos humanos y laborales que obstaculizan el comercio estadounidense.

En febrero pasado, el secretario de Estado Marco Rubio tildó a Nicaragua, junto a Cuba y Venezuela, de "enemigos de la humanidad", y que el Gobierno sandinista "se ha convertido en una dinastía de familia con una copresidencia (Rosario Murillo, la esposa de Ortega) donde básicamente han tratado de eliminar la iglesia Católica, todo lo religioso y todo lo que pueda amenazar el poder a ese régimen".