EE UU eleva a 2.600 dólares el incentivo para que los migrantes salgan voluntariamente del país

Algunos analistas ponen en duda las cifras oficiales sobre deportaciones y salidas del país

Austin/Estados Unidos anunció el miércoles que aumentará a 2.600 dólares el incentivo económico que ofrece a los migrantes que se encuentran en el país de manera irregular para que salgan voluntariamente o se “autodeporten”.

Así lo informó en un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que se refirió a este incremento del incentivo –antes fijado en 1.000 dólares– como un “regalo” con motivo del aniversario de la llegada del republicano Donald Trump a la presidencia.

En el texto, el DHS aseguró que desde enero del año anterior 2,2 millones de personas que se encontraban en el país de forma irregular se han autodeportado voluntariamente, y que “decenas de miles” lo han hecho utilizando la aplicación de la CBP.

Sin embargo, estas cifras proporcionadas por el DHS han sido cuestionadas por análisis de expertos en inmigración, que señalan que la agencia “no ha entregado datos” que las respalden.

El DHS informó en diciembre que ha deportado a un total de 622.000 personas desde que Trump asumió el cargo.

Un análisis del centro Brookings publicado la semana pasada, no obstante, pone en duda esa cifra y estima que el número real es considerablemente menor, entre 310.000 y 350.000 expulsiones.

El dato queda por debajo de las 778.000 repatriaciones realizadas en el último año fiscal completo de la Administración de Biden y muy lejos de la promesa del equipo de Trump de alcanzar un millón de deportaciones anuales.