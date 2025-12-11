EE UU eleva la tensión al confiscar un petrolero frente a las costas de Venezuela

Trump amenaza a Colombia y Petro le responde: "Son 2.700 toneladas de cocaína incautadas por mi Gobierno, hasta ahora. (...) Es la mayor incautación en la historia del mundo"

Washington / Caracas/ Bogotá/Estados Unidos subió la presión este miércoles en torno a Venezuela al interceptar y confiscar un petrolero frente a las costas del país sudamericano, como parte del despliegue naval y militar que Washington mantiene desde agosto pasado en el Caribe, y que Caracas calificó como un "robo descarado" que, aseguró, denunciará como un "grave crimen internacional" ante instancias extranjeras.

"Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, en realidad", declaró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la operación en aguas caribeñas, al iniciar una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca.

Según The New York Times, el petrolero, de nombre Skipper y que navegaba con falsa bandera, fue incautado por orden de un juez estadounidense por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano.

El Gobierno de Venezuela calificó como un "robo descarado" la confiscación del petrolero y advirtió que acudirá a instancias internacionales para denunciar este "grave crimen internacional".

A través de un comunicado, la Cancillería dijo que este "acto de piratería" busca distraer la atención y "tapar el fracaso rotundo" del que calificó como "show político montado hoy en Oslo", donde se celebró la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

En declaraciones durante una sesión de la Asamblea de los pueblos por la soberanía y la paz, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, afirmó que el Nobel de la Paz otorgado a Machado es un "premio manchado de sangre".

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció las marchas que se dieron en Oslo en contra del premio a la ex diputada.

Maduro, en un discurso ante centenares de seguidores, exigió este miércoles el "cese del intervencionismo ilegal y brutal", cuando Trump advirtió a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, que será "el siguiente", en alusión a la presión que su Gobierno está ejerciendo en Venezuela.

"Desde Venezuela exigimos, basta de políticas de cambio de régimen, de golpes de Estado y de invasiones en el mundo", dijo en el líder chavista en el cierre de una marcha campesina por las calles de Caracas, con motivo del 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés.

El mandatario aseguró que vienen tiempos de unión con Colombia para hacer la "verdadera revolución bolivariana y señaló que "más temprano que tarde" hay que refundar la Gran Colombia, un Estado conformado por ambas naciones suramericanas entre 1819 y 1831, para la "emancipación de toda Suramérica".

Trump, que mantiene desde agosto pasado un despliegue militar en el Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que Caracas tilda de "amenaza", advirtió a Petro de que será "el siguiente" y descartó hablar pronto con el mandatario colombiano, que lo ha criticado en diversas oportunidades por sus acciones en contra de Venezuela.

"Ha sido bastante hostil con Estados Unidos", respondió Trump consultado al respecto sobre su homólogo colombiano, a quien advirtió que "va a tener grandes problemas si no se da cuenta" de que Colombia está "produciendo mucha droga".

Petro, por su parte, respondió al estadounidense en un mensaje televisado. "Trump es un hombre muy desinformado de Colombia. Es una lástima, porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína. Parece que sus interlocutores lo engañan por completo", expresó Petro al leer durante un Consejo de Ministros emitivo en televisión un texto que, dijo, publicará en X.

Petro resaltó que durante su Gobierno, que comenzó el 7 de agosto de 2022, ha habido "1.446 combates en tierra contra las mafias" y "13 bombardeos tratando de ubicar sus jefes, muchos de estos combates con inteligencia militar compartida".

"Son 2.700 toneladas de cocaína incautadas por mi Gobierno, hasta ahora. Va a terminar la del año 2025 y todavía nos quedan meses del 26, así que vamos a aproximarnos a 4.000 toneladas", expresó el mandatario colombiano, quien dijo que esta es "la mayor incautación en la historia del mundo".

Igualmente afirmó que nunca ha sido "hostil a los Estados Unidos que luchan por la libertad y la democracia", pero que no acepta "imposiciones, y menos fundadas en la desinformación de personas que se dejan aconsejar de políticos colombianos aliados de las mafias o de ex militares sobre los que recaen grandes hechos de destrucción de derechos humanos o de negocios".

Trump retiró en septiembre a Colombia de la lista de países que cooperan en el combate contra las drogas y posteriormente sancionó a Petro, al que acusó de ser un "líder del narcotráfico".

Con el mensaje de hoy, el mandatario estadounidense pone a Colombia en la mira de la operación Lanza del Sur que ordenó con el argumento de combatir el narcotráfico en Latinoamérica.

Desde septiembre, las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido más de una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas con droga en el Caribe y en el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando a más de 80 tripulantes.

Al respecto, Petro, que es un crítico de esa operación, afirmó que "no es cierto que con misiles sobre lancheros se esté luchando contra narcoterroristas".