EE UU intercepta otro petrolero iraní en medio de su bloqueo marítimo contra Teherán

El embajador de Teherán ante la ONU acusa a Washington de actuar como "piratas" y "terroristas"

Naciones Unidas/El Comando Central de Estados Unidos informó este lunes que un destructor de la Marina estadounidense detuvo al petrolero M/T Stream, de bandera iraní, tras intentar dirigirse a un puerto de Irán, en una acción que enmarca dentro de su estrategia de presión marítima contra Teherán.

Según el Centcom, el buque de guerra USS Rafael Peralta llevó a cabo la interceptación el domingo, como parte de lo que calificó como un "bloqueo de puertos iraníes", en un contexto de creciente tensión en rutas energéticas clave.

Aunque no existen datos consolidados por el Comando Central, al menos 39 barcos que transitaban desde o hacia puertos de Irán han sido obligados a detener su marcha de acuerdo con medios locales desde que inició el bloqueo el 13 de abril.

Los reportes disponibles sitúan en un rango reducido los casos confirmados: al menos dos cargueros iraníes han sido capturados tras operaciones por parte de EE UU

En cuanto a las incautaciones, los reportes disponibles sitúan en un rango reducido los casos confirmados: al menos dos cargueros iraníes han sido capturados tras operaciones por parte de EE UU, al que se suma la incautación de un petrolero sospechoso de transportar crudo iraní.

Por su parte, Irán denunció la operación informada este lunes como un acto de "piratería y robo armado en alta mar", y la vinculó con la reciente incautación de otros petroleros asociados al país, mientras que datos de MarineTraffic sitúan al M/T Stream por última vez en el estrecho de Malaca hace casi dos semanas.

"Los Estados Unidos están actuando como piratas y terroristas que atacan a buques mercantes mediante la coacción y la intimidación, secuestrando a la tripulación, confiscando el barco y tomando a los tripulantes como rehenes", aseguró el embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nueva York.

Iravani también arremetió contra los países que participaron en una sesión del Consejo de Seguridad sobre la protección y la seguridad de las vías navegables en el ámbito marítimo.

"Es lamentable que algunos miembros ignoren deliberadamente la imposición por parte de Estados Unidos de un bloqueo marítimo que amenaza la navegación internacional", criticó.

Según Saeid, las medidas iraníes en el estrecho de Ormuz, donde la nación persa mantiene un estricto control, tienen como objetivo "lograr un equilibrio adecuado entre los intereses de seguridad del Estado y la continuidad de la navegación segura" en esta ruta, "en un entorno de alto riesgo y volátil".

El iraní subrayó que el país norteamericano impuso un bloqueo marítimo y ha "llevado a cabo acciones ilegales", incluyendo la incautación de buques mercantes iraníes en aguas internacionales y la detención de la tripulación.

Además, enfatizó que Irán no forma parte de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982, por lo que "no está obligado por sus disposiciones basadas en el territorio".

Durante su intervención previa ante el Consejo, aseguró que Irán ha tomado "medidas prácticas" coherentes con el derecho internacional para atender las nuevas amenazas contra la navegación segura y mantener el paso constante de buques.

"La responsabilidad ante toda interrupción, obstrucción u otra interferencia con vías marítimas en el Golfo Pérsico y en el estrecho radica directamente en Estados Unidos y sus patrocinadores"

"La responsabilidad ante toda interrupción, obstrucción u otra interferencia con vías marítimas en el Golfo Pérsico y en el estrecho radica directamente en Estados Unidos y sus patrocinadores, cuya acción y estabilización han disparado las tensiones y han hecho decaer la seguridad marítima y la libertad de navegación", aseveró.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán siguen estancadas, y este fin de semana el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, abandonó Pakistán sin mostrar intención de conversar con Washington, que canceló a su vez el viaje a Islamabad de los enviados especiales de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Según el portal Axios, Irán ha presentado a Estados Unidos una nueva propuesta de negociación para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra y, a la vez, posponer las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán para más adelante.