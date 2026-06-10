EE UU lanza ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero

Una mujer iraní ondea una bandera nacional junto a una réplica de un misil balístico durante una manifestación en Teherán, en una imagen de archivo.

Teherán ataca bases en Baréin y Jordania como respuesta y advierte de que está en su "derecho a defenderse"

Washington/ Teherán/Estados Unidos lanzó este martes una serie de ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central (Centcom). Irán respondió poco después atacando las bases estadounidenses de Baréin y Jordania y dijo que actúa en legítima defensa.

"Las fuerzas del Comando Central de EE UU (Centcom) comenzaron a lanzar ataques de autodefensa contra Irán" a las 17:00 hora local de Washington "en respuesta al derribo ayer de un helicóptero Apache del Ejército de EE UU", explicó en un comunicado.

El Centcom agregó que "la misión es una respuesta proporcional a la injustificada agresión iraní", pero no detalló cuáles fueron los objetivos atacados.

El helicóptero, atacado supuestamente por Irán, cayó cerca de la costa de Omán y los dos soldados a bordo fueron rescatados con vida por las fuerzas estadounidenses

El helicóptero, atacado supuestamente por Irán, cayó cerca de la costa de Omán y los dos soldados a bordo fueron rescatados con vida por las fuerzas estadounidenses.

Trump anunció este martes represalias por el derribo del Apache: "Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque", advirtió en su red Truth Social.

El Ministerio de Exteriores de Irán reafirmó este miércoles su "derecho a defenderse" tras atacar esta madrugada bases de Estados Unidos en Oriente Medio, en respuesta al ataque de Estados Unidos.

En un comunicado, recogido por la agencia de noticias iraní Fars, Teherán advirtió a los países del golfo Pérsico sobre su "responsabilidad" de impedir cualquier uso de su territorio por parte del Ejército estadounidense para atacar Irán.

"Advertimos de que Irán no dudará en ejercer su derecho inherente a defenderse, incluso atacando el origen de los ataques y las bases e instalaciones logísticas utilizadas para operaciones agresivas contra Irán", apunta el texto.

La Guardia Revolucionaria y el Ejército iraní informaron previamente del ataque aéreo, con drones y misiles, contra bases estadounidenses en Baréin y Jordania, mientras que Kuwait también activo su defensa antiaérea.

En comunicados que recoge Fars, la Guardia señaló que los objetivos fueron la Quinta Flota de los Estados Unidos, estacionada en Baréin, y una base aérea estadounidense en Jordania.

Por su parte, el Ejército jordano dijo que interceptó cinco misiles lanzados por Irán por lo que no se han registrado "ni víctimas ni daños materiales"

Por su parte, el Ejército jordano dijo que interceptó cinco misiles lanzados por Irán por lo que no se han registrado "ni víctimas ni daños materiales", informa la Agencia de Noticias de Jordania.

Estos ataques fueron "en respuesta a la agresión militar estadounidense contra Irán", remarcó en su texto Exteriores.

Estos hechos ocurren en medio de los nuevos enfrentamientos en la región, donde Irán e Israel han intercambiado ataques en los últimos días, lo que llevó a Trump a exigir el lunes el fin "inmediato" de los disparos, también por parte de su aliado israelí.

El presidente estadounidense dijo en la madrugada de este martes que podría alcanzar un acuerdo con Irán en "dos o tres días", el enésimo plazo que plantea tras varias semanas de negociación con la República Islámica.