EE UU lanza otra ofensiva para "seguir mermando" la capacidad de Irán, que responde con misiles

Fotografía de archivo de un misil de alcance intermedio tierra-aire antiradar lanzado desde un buque de la Armada iraní durante unas maniobras militares en el mar de Omán, cerca del estrecho de Ormuz.

Trump afirmó este domingo en una entrevista con NBC que Ormuz permanece abierta al tráfico comercial, pese a que Irán anunció que lo ha bloqueado

Washington/ Manama/Kuwait y Jordania anunciaron este lunes que han interceptado un nuevo ataque iraní con misiles, mientras que Baréin activó sus sirenas y pidió a sus habitantes permanecer en un lugar seguro por un supuesto lanzamiento contra el país, en el marco de los ataques y represalias entre Irán y Estados Unidos.

En Jordania, fuentes militares dijeron que las defensas aéreas de ese país derribaron a primera hora del día cuatro misiles "que entraron en el espacio aéreo jordano procedentes del territorio iraní".

Las fuentes, citadas por la agencia jordana de noticias Petra, afirmaron que los misiles no provocaron víctimas o daños materiales, y que "los equipos del Cuerpo Real de Ingenieros se ocuparon de la metralla que cayó en varios lugares (...) y tomaron las medidas necesarias para asegurar la zona y mantener la seguridad de los ciudadanos y los bienes".

El Ejército kuwaití anunció que "cualquier explosión que se escuche es resultado de la interceptación de ataques hostiles por parte de los sistemas de defensa aérea"

Por su parte, el Ejército kuwaití anunció este lunes que sus sistemas "están haciendo frente a objetivos aéreos hostiles en el espacio aéreo kuwaití", e indicó que "cualquier explosión que se escuche es resultado de la interceptación de ataques hostiles por parte de los sistemas de defensa aérea".

La institución castrense kuwaití instó a los habitantes a "seguir las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes".

En Baréin, el Ministerio de Interior afirmó hoy también que "se han activado las sirenas" tres veces presuntamente para advertir de un ataque contra el pequeño reino del golfo Pérsico, e instó a "losciudadanos y residentes a mantener la calma, dirigirse al lugar seguro más cercano y seguir las noticias a través de los canales oficiales".

Esas afirmaciones se producen después de que el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) informara de una nueva ofensiva de sus fuerzas en la tarde del domingo contra Irán en represalia por nuevos ataques iraníes contra buques que intentan pasar por el estrecho de Ormuz.

Los ataques, que se iniciaron a las 17:00 hora del este, fueron ordenados por Trump, “para hacer rendir cuentas” a las fuerzas iraníes, informó el organismo militar en sus redes sociales.

Estados Unidos lanzó este fin de semana los operativos en represalia por un bombardeo previo iraní contra un buque con la bandera de Chipre que transitaba por el estrecho de Ormuz.

Hasta la noche del sábado las fuerzas estadounidenses habían atacado aproximadamente 140 objetivos militares iraníes con municiones de precisión lanzadas desde aviones de combate (basados en tierra y en el mar), drones y buques navales, de acuerdo a los datos del Centcom.

El mando militar dijo que los objetivos incluían instalaciones de misiles y drones de Irán, capacidades navales, depósitos de municiones, redes de comunicaciones y puestos de vigilancia costera

El mando militar dijo que los objetivos incluían instalaciones de misiles y drones de Irán, capacidades navales, depósitos de municiones, redes de comunicaciones y puestos de vigilancia costera.

La respuesta pretende asegurar el libre tránsito en el estrecho de Ormuz. El presidente Trump afirmó este domingo en una entrevista con NBC que la zona permanece abierta al tráfico comercial pese a que Irán anunció que lo ha bloqueado.

"Anoche los bombardeamos a más no poder. Son gente muy, muy malvada y enferma", declaró Trump, que no quiso ahondar en los detalles sobre las conversaciones para alcanzar un acuerdo y un nuevo cese al fuego.

Antes de la ronda de ataques del sábado, Irán anunció el cierre del estrecho "hasta nuevo aviso". La Guardia Revolucionaria aseveró que cualquier interferencia extranjera para abrir una "ruta ilegal" en la región recibirá una respuesta contundente, según informó la radio estatal iraní IRIB.