EE UU liquida a líder de Al Qaeda en Siria vinculado con la muerte de estadounidenses en 2025

El comando llevó a cabo el ataque en el noroeste de Siria en el marco de una serie de golpes de EE UU contra el grupo terrorista ISIS.

Las fuerzas estadounidenses y sus aliados han atacado más de 100 objetivos de infraestructura y armas del ISIS

Nueva York/Las fuerzas de Estados Unidos mataron en Siria a un líder vinculado a Al Qaeda y el Estado Islámico (ISIS), responsable de la emboscada que acabó con la muerte de dos militares estadounidenses y un intérprete civil el pasado mes de diciembre, según informó este sábado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

El comando llevó a cabo el ataque en el noroeste de Siria este viernes 16 de enero en el marco de una serie de golpes de EE UU contra el grupo terrorista ISIS lanzados tras la muerte de sus ciudadanos.

"Bilal Hasan al-Jasim era un experimentado líder terrorista que planeaba atentados y estaba directamente relacionado con el pistolero del ISIS que mató e hirió a personal estadounidense y sirio el mes pasado en Palmira, Siria", explicó el comando en un comunicado.

El almirante Brad Cooper, comandante del Centcom, aseguró que esta muerte demuestra "la determinación" de EE UU en "perseguir a los terroristas que atacan" a sus fuerzas.

"No hay lugar seguro para aquellos que llevan a cabo, planean o inspiran ataques contra ciudadanos estadounidenses y nuestros combatientes. Los encontraremos", añadió.

Desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca, EE UU ha realizado acciones militares en seis países

Bajo la operación Hawkeye Strike (Ojo de Halcón), las fuerzas estadounidenses y sus aliados han atacado más de 100 objetivos de infraestructura y armas del ISIS con más de 200 municiones de precisión.

Según el comunicado, las fuerzas estadounidenses han capturado "más de 300 operativos del ISIS y han matado a más de 20 personas en toda Siria durante el último año, eliminando a terroristas que representaban una amenaza directa para Estados Unidos y la seguridad regional".

Hace una semana, el comando informó que había llevado a cabo una segunda ronda de bombardeos contra "múltiples objetivos" de ISIS como represalia por la muerte de tres estadounidenses.

El 13 de diciembre de 2025, tres estadounidenses perdieron la vida y otros tres resultaron heridos cuando un tirador solitario de ISIS, que fue abatido, irrumpió en una reunión de los soldados con líderes locales.

Desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca, hace casi un año, EE UU ha realizado acciones militares en seis países (Yemen, Somalia, Irán, Nigeria, Siria y Venezuela), la mayoría de ellas bombardeos selectivos con aviones o drones contra objetivos que Washington considera estratégicos.