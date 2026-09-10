EE UU mantiene vigente el TPS para los salvadoreños hasta nuevo anuncio

En el primer mandato, Trump ya intentó cancelar el TPS para los salvadoreños.

La decisión llegó inesperadamente y sin explicaciones, ya que estaba confirmado el 9 de septiembre como fecha de vencimiento

Washington/El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos va a mantener, hasta nuevo aviso, vigente el Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficia a unos 170.000 salvadoreños y que estaba previsto que expirara esta noche.

"Se hará un anuncio sobre el TPS de El Salvador en el momento apropiado. Hasta que se haga ese anuncio, los salvadoreños que se encuentran en Estados Unidos bajo el TPS mantienen su protección", dijo a EFE un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

La fecha de vencimiento de dicho TPS estaba fijada para esta medianoche, por lo que el beneficio, vigente desde 2001, amenazaba con dejar en el limbo migratorio a miles de salvadoreños.

La fecha de vencimiento de dicho TPS estaba fijada para esta medianoche, por lo que el beneficio, vigente desde 2001, amenazaba con dejar en el limbo migratorio a miles de salvadoreños

En 2001, luego de dos devastadores terremotos ocurridos el 13 de enero y el 13 de febrero, la administración del presidente George W. Bush otorgó el TPS a ciudadanos de El Salvador.

Desde su llegada en 2017, Trump intentó cancelar este programa, pero debido a una demanda judicial en 2018 ésta siguió vigente.

En su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025, el mandatario comenzó a suspender estos alivios migratorios con los que se ha favorecido a países que han sido golpeados por conflictos o desastres naturales.

En agosto pasado, el Departamento de Seguridad Nacional finalizó el TPS para 350.000 personas de Haití y el Gobierno Trump también ha retirado el TPS a inmigrantes de Afganistán, Honduras, Siria, y Nicaragua, entre otros países.

Ayer mismo, el zar de la frontera de Estados Unidos, Tom Homan, insistió en que el "estatus de protección temporal, significa que es algo temporal" y afirmó que El Salvador "es mucho más seguro" desde que llegó a la presidencia Nayib Bukele.