EE UU usó un nuevo tipo de arma, el “descombobulador”, en la operación para capturar a Maduro

Washington/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el Pentágono empleó un arma de nueva generación durante la operación militar que culminó el pasado 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro. Según el republicano, este sistema clasificado fue clave para neutralizar por completo la capacidad de respuesta de las fuerzas armadas venezolanas en Caracas.

En una entrevista concedida al diario The New York Post, Trump utilizó el término “descombobulador” (discombobulator, en inglés) para referirse al arma. Aunque evitó ofrecer detalles técnicos, alegando restricciones de seguridad, afirmó que su efecto fue inmediato y devastador. “El descombobulador; no tengo permitido hablar sobre esto”, dijo, antes de subrayar que el dispositivo “hizo que el equipamiento dejara de funcionar”.

El mandatario insistió en que las fuerzas leales a Maduro estaban preparadas para un enfrentamiento directo. De acuerdo con su relato, contaban con armamento extranjero de alto calibre, incluidos cohetes de fabricación rusa y china. Sin embargo, ninguno llegó a ser disparado. “Nunca lograron lanzar sus cohetes. Tenían cohetes rusos y chinos y no consiguieron lanzar ni uno solo. Llegamos nosotros, apretaron los botones y nada funcionó. Estaban completamente preparados para nuestra llegada”, aseguró.

Trump ya había insinuado el uso de esta tecnología el mismo día de la captura, durante una rueda de prensa posterior a la operación. Entonces afirmó que “las luces de Caracas se apagaron en gran parte gracias a una cierta pericia que poseemos”, una frase que alimentó especulaciones sobre un posible ataque electrónico o cibernético a gran escala contra la infraestructura energética y militar del país sudamericano. Hasta ahora, Washington no ha confirmado oficialmente la naturaleza del sistema empleado.

El hermetismo del Gobierno estadounidense contrasta con la contundencia del discurso presidencial. En la entrevista, Trump presentó la operación como una demostración de superioridad tecnológica y militar, y como un mensaje disuasorio para otros gobiernos de la región. El énfasis en que los sistemas de armas venezolanos quedaron inutilizados sin un combate prolongado apunta a una estrategia basada en la guerra electrónica y la interferencia de sistemas, aunque ninguna fuente oficial ha validado esa interpretación.

Más allá de Venezuela, el presidente volvió a abrir la puerta a un escenario de mayor intervención militar estadounidense en América Latina. Preguntado sobre la posibilidad de ejecutar “ataques terrestres” contra cárteles del narcotráfico, Trump respondió sin ambages que podrían producirse “en cualquier lugar”. Al ser interrogado específicamente sobre si estas acciones podrían tener lugar en México, Venezuela o Colombia, reiteró que no habría límites geográficos claros.

Esta postura ha generado fricciones diplomáticas, especialmente con México. Trump ha reiterado en varias ocasiones que Washington estudia operaciones directas contra el narcotráfico en territorio mexicano y que incluso planteó esa opción al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria rechazó el planteamiento, invocando la soberanía nacional y defendiendo una estrategia basada en la cooperación y soluciones pacíficas, no en incursiones militares extranjeras.

En la misma entrevista, el presidente estadounidense abordó el futuro del petróleo venezolano tras la caída de Maduro. Según Trump, Estados Unidos ha asumido el control del crudo incautado y planea vender hasta 50 millones de barriles en el mercado internacional. El objetivo declarado sería repartir los beneficios entre Washington y Caracas, bajo la tutela del nuevo Gobierno interino venezolano.

“Estamos gestionando la producción de petróleo en Venezuela. Venezuela obtendrá una parte y nosotros otra. Luego, las grandes compañías petroleras intervendrán y extraerán tanto petróleo que Venezuela ganará más dinero que nunca antes”, afirmó Trump, quien cifró en 100.000 millones de dólares la inversión necesaria para reactivar plenamente el sector energético del país.

El Ejecutivo interino encabezado por Delcy Rodríguez, figura histórica del chavismo ahora al frente de la transición, anunció esta semana que Caracas ya ha recibido alrededor de 300 millones de dólares procedentes de la comercialización del crudo gestionado por Washington. Trump, por su parte, aseguró mantener “una estupenda relación” con Rodríguez y la calificó de “fantástica”, en un giro retórico notable tras años de sanciones y enfrentamiento abierto con el régimen anterior.