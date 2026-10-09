EE UU prepara nuevas opciones de ataque contra Irán pese a la cautela de Trump

El brent baja un 1,20% después de que el presidente estadounidense descartara una ofensiva antes de las elecciones de noviembre

Redacción internacional/El Ejército estadounidense está preparando opciones para reanudar operaciones de combate a gran escala contra Irán, aun cuando el presidente, Donald Trump, sigue mostrando ambivalencia sobre reiniciar la guerra, según informó The New York Times.

El diario, que cita a funcionarios estadounidenses, asegura que pronto habrá tres portaviones en Oriente Medio y que el Pentágono, por orden de Trump, ha elaborado planes para atacar el arsenal de drones y misiles de Irán, sus instalaciones energéticas y otros objetivos militares.

Sin embargo, Trump ha decidido en repetidas ocasiones no lanzar operaciones de combate intensas contra Irán. Además, la respuesta militar estadounidense ante Irán ha sido más contenida en las últimas semanas, a pesar de la escalada de ataques iraníes contra petroleros.

En una publicación en redes sociales el jueves, el presidente de EE UU declaró que no atacaría a Irán antes de las elecciones de mitad de mandato y que ambos países estaban manteniendo "conversaciones productivas".

El Pentágono, por orden de Trump, ha elaborado planes para atacar el arsenal de drones y misiles de Irán, sus instalaciones energéticas y otros objetivos militares

Según funcionarios consultados por el Times, en los últimos meses el equipo de seguridad nacional de Trump y el Pentágono le han presentado cinco propuestas para llevar a cabo operaciones de gran envergadura, ya sea contra Irán o contra los hutíes –una milicia respaldada por Irán con base en Yemen–. En cada ocasión, Trump vetó los planes.

Sin embargo, el presidente ha vuelto a ordenar que se preparen opciones de ataque. Altos funcionarios de seguridad nacional, encabezados por el vicepresidente JD Vance, debatieron los planes durante una reunión celebrada el viernes pasado en Camp David. Según personas informadas sobre la propuesta, los planes se centran en una campaña breve e intensa, de unos tres días de duración.

Los ataques se centrarían en el arsenal de misiles y drones de Irán, gran parte del cual ha sido reconstruido por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica desde la fase inicial de la guerra. Otros objetivos podrían incluir instalaciones energéticas iraníes, así como puestos de mando y cuarteles generales de la Guardia Revolucionaria, asegura el NYT.

Casi de forma paralela, el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, se reunieron ayer en Turkmenistán, donde el segundo asistía como invitado a la reunión anual de líderes de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes (CEI) y a la Cumbre Ecológica del Caspio. Tras la reunión, Putin dijo que Teherán "ha presentado una nueva propuesta para el arreglo de la situación [la guerra], por cierto, por medios pacíficos".

El precio del barril de brent bajó este viernes un 1,20 % y se situó en 103 dólares, después de que Donald Trump afirmara que no atacará Irán antes de las elecciones

El precio del barril de brent bajó este viernes un 1,20 % y se situó en 103 dólares, después de que Donald Trump afirmara que no atacará Irán antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump aseguró que están manteniendo conversaciones "productivas" con Teherán y describió la situación de Irán como "muy delicada", tanto económica como militarmente, mientras mantiene el bloqueo al petróleo iraní en el estrecho de Ormuz.

Tras la publicación de Trump, el precio del crudo brent, que el jueves llegó a cotizar por encima de los 105 dólares para finalmente cerrar en 104,28 dólares, cayó más del 1%, hasta situarse en 103 dólares por barril.

La fuerte subida del precio del petróleo registrada el jueves se debió al temor a que el huracán Isaías provocara el cierre de la producción de petróleo y gas en el golfo de México.

Trump aseguró que están manteniendo conversaciones "productivas" con Teherán y describió la situación de Irán como "muy delicada"

Se prevé que el huracán llegue este viernes al sur de EE UU e impacte la producción de petróleo y gas del país, en un momento en que los precios del crudo ya están al alza por la guerra con Irán. Como consecuencia, se ha suspendido el 62,89% de la producción diaria de petróleo y el 57,35% de la producción diaria de gas natural del golfo de México, según informó la Administración de Minerales Marinos.

Además, varios proyectiles impactaron contra un buque frente a las costas de Catar, lo que también influyó en el alza del crudo, según informó el organismo británico de monitorización del comercio marítimo UKMTO.

El West Texas Intermediate (WTI), el petróleo de referencia en EE UU, bajó asimismo un 1,13% y se situó en 90,46 dólares, tras subir el jueves un 3,64%, hasta los 91,49 dólares por barril.

El gas natural TTF registró también una destacada caída del 2,93% y el megavatio hora se situó en 76,53 euros, después de que el jueves llegara a superar los 80 euros durante la sesión.